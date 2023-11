사진제공=CJ ENM

CJ ENM이 매년 개최해온 'MAMA AWARDS'에서 Mnet ‘스트릿 우먼 파이터2’를 통해 올 한해 신드롬을 일으켰던 댄스크루들과 다이나믹 듀오의 콜라보레이션 무대를 선보인다고 밝혔다.오는 11월 28~29일, 국내 시상식 최초로 도쿄 돔에 입성하는 ‘2023 MAMA AWARDS’에서 ‘스트릿 우먼 파이터2’ 크루들과 다이나믹 듀오가 함께하는 특별한 무대가 펼쳐진다. 지난 10월에 종영한 ‘스트릿 우먼 파이터2’는 무대의 배경이었던 댄서들을 무대의 주인공으로 조명하며 신드롬을 이끈 여성 크루 서바이벌 프로그램으로, 리더 계급 미션곡인 다이나믹 듀오·이영지의 ‘스모크(Smoke)’가 음원 차트, SNS 챌린지 등 화제를 일으켰다. ‘스모크(Smoke)’는 ‘빌보드 글로벌 200’에까지 진입하기도 했다.EXCLUSIVE STAGE(익스클루시브 스테이지)는 ‘2023 MAMA AWARDS’이기에 볼 수 있는 단 한번의 독보적인 조합으로 펼쳐지는 무대. 올해 -크루 잼 리퍼블릭(JAM REPUBLIC)의 리더 커스틴과 특별한 ‘I(나)’가 함께 만들어낼 꿈과 응원의 메시지를 시작으로 한 ‘스모크(Smoke)’의 완결형 무대 ‘Dream to Dream’를 선보일 예정이다. 크루 원밀리언, 베베, 딥앤댑, 레이디바운스, 마네퀸, 울플러 등 국내 원톱 댄서들과 전원 일본인 멤버로 구성된 츠바킬이 힙합 듀오 다이나믹 듀오와 함께 꿈을 찾는 이들에게 희망을 선사하는 스페셜한 무대를 장식한다.2021년 ‘MAMA AWARDS’는 Mnet ‘스트릿 우먼 파이터’ 시즌 1의 크루들과 그 해 호스트 이효리가 함께 콜라보한 무대 ‘Do the Dance’를 선보인 바 있다. 올해 Mnet '스트릿 우먼 파이터2' 미션곡인 '스모크(Smoke)'에 참여, 음원으로 발매된 직후부터 줄곧 각종 음원 차트 최상위권을 지키며 변치 않는 저력을 입증한 다이다믹 듀오는 이번 콜라보 무대에 대해 “올해 멋지게 활약한 최고의 댄서분들과 함께 만드는 무대인만큼 열심히 준비해서 눈과 귀 모두 즐거운 무대를 만들어보겠다”며 기대감을 표했다.‘MAMA AWARDS’는 올해 ▲MAMA AWARDS THEME STAGE ▲MAMA AWARDS MEGA STAGE ▲MAMA AWARDS SUPER STAGE ▲MAMA AWARDS WONDER STAGE 등 4개의 스테이지를 비롯해 ▲EXCLUSIVE STAGE ▲CINEMATIC STAGE 등을 선보인다. Mnet, tvN SHOW뿐만 아니라 유튜브 채널 Mnet K-POP을 비롯해 Mnet TV, KCON official, M2를 통해서도 전세계 생중계된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr