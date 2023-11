'D-1' 드림캐쳐, 평행세계 첫 번째 시리즈 'VillainS' 기대되는 이유 셋

그룹 드림캐쳐(DREAMCATCHER)가 불가항력 매력을 담은 신보로 돌아온다.드림캐쳐(지유·수아·시연·한동·유현·다미·가현)는 오는 22일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 아홉 번째 미니앨범 ‘VillainS(빌런스)’를 발매하고 본격적인 활동에 나선다.드림캐쳐의 ‘VillainS’는 새로운 세계관의 포문을 여는 앨범이다. 목표에 도달하기 위한 빌런의 모습을 담아냈으며, 자신감을 넘어 나르시시즘에 다다른 애티튜드를 녹여낸 타이틀 ‘OOTD(오오티디)’로 리스너들을 만날 예정이다.이외에도 이번 앨범에는 ‘Intro : This My Fashion(인트로 : 디스 마이 패션)’, ‘Rising(라이징)’, ‘Shatter(쉐터)’, ‘We Are Young(위 아 영)’까지 수록돼 드림캐쳐만의 뚜렷한 정체성까지 느낄 수 있을 전망이다.발매에 앞서 드림캐쳐는 지난 20일 뮤직비디오 티저를 공개하며 컴백 기대감을 높였다. 영상 속 드림캐쳐는 힙한 스타일링으로 비주얼을 극대화하는가 하면, ‘OOTD’ 텍스트 사이로 멤버들이 다투는 모습이 그려져 베일을 벗을 신보를 향한 궁금증도 자극하고 있다.유일무이한 콘셉트로 존재감을 달리하고 있는 드림캐쳐가 색다른 변신을 예고한 만큼 높은 관심이 이어지는 가운데, 이번 신보의 기대 포인트를 짚어봤다.드림캐쳐는 미니 9집으로 평행세계 2부작 시리즈 ‘VersuS(벌서스)’의 첫 페이지를 넘긴다. 이번 세계관에는 목표를 향해 나아가는 방법 그리고 유혹에 대응하는 방법의 다양성에 관한 이야기가 담겼다.데뷔 이후 ‘악몽’, ‘디스토피아’, ‘아포칼립스’ 등 탄탄하면서도 전례 없는 스토리라인이 돋보이는 시리즈를 꾸준히 이어오며 K팝 팬들에게 눈도장을 찍은 드림캐쳐가 새로운 세계관을 통해 전할 메시지는 무엇일지 이목이 쏠린다.드림캐쳐는 악인의 이야기를 그린 ‘VillainS’를 통해 ‘콘셉트 최강자’다운 면모를 가감 없이 발산한다. 이들은 사람을 홀리는 힘을 가진 왕관을 손에 넣고자 수단과 방법을 가리지 않으며 비틀린 소유욕을 드러내는 일곱 빌런으로 변신, 리스너들에게 거부할 수 없는 유혹을 건넬 계획이다.앞서 다양한 컴백 프로모션을 통해 그간 보여줬던 모습과는 사뭇 달라진 분위기를 자아낸 드림캐쳐. 한계 없는 소화력을 증명해낸 이들이 목표에 도달하기 위해 보여줄 ‘OOTD’에 관심이 집중된다.컴백 타이틀 ‘OOTD’는 오늘의 패션을 뜻하는 ‘Outfit Of The Day(아웃핏 오브 더 데이)’의 약자로, 빌런이 가진 확고한 신념부터 당당함, 투명한 욕심을 표현한 곡이다. 정체성을 드러낼 수 있는 큰 요소로 작용하는 만큼, 드림캐쳐는 화려함으로 무장한 채 독보적인 색깔을 보여줄 예정이다.이뿐만 아니라 드림캐쳐만의 시그니처인 록(Rock) 장르 역시 예고되어 기대감을 고조시킨다. 파격적이고, 파괴적인 자신감을 표현하기 위해 펑크 록(Punk Rock)에 사용되는 악기와 보컬의 이펙팅이 더해진 ‘OOTD’를 통해 그룹의 정체성을 제대로 선보일 준비를 마쳤다.새로운 세계관과 함께 더욱 성장한 모습으로 돌아올 드림캐쳐의 ‘VillainS’는 22일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr