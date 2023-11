NCT127, KSPO DOME서 세 번째 투어 6일간 개최

도영 "함성 소리, 인이어 뚫고 들어와"

해찬, "많이 컸다 싶어" 너스레

태용 "공연 후 노트 시간, 잡담만 할 만큼 성장"

NCT127 세 번째 투어 'NEO CITY : SEOUL – THE UNITY'(네오 시티 : 서울 – 더 유니티). /사진제공=SM엔터테인먼트

NCT127 쟈니 / 사진제공=SM엔터테인먼트

NCT 127 도영 / 사진제공=SM엔터테인먼트

NCT127 재현 / 사진제공=SM엔터테인먼트

NCT127 태용 / 사진제공=SM엔터테인먼트

NCT127 정우 / 사진제공=SM엔터테인먼트

NCT127 유타 / 사진제공=SM엔터테인먼트

NCT127 마크 / 사진제공=SM엔터테인먼트

NCT127 해찬 / 사진제공=SM엔터테인먼트

NCT127이 KSPO DOME을 꽉 채웠다. 강렬한 에너지가 뿜어져 나오는 무대부터 감미로운 보컬이 인상적인 무대까지, NCT127은 7년간 쌓아온 자신들의 아이덴티티를 담은 다채로운 공연으로 관객들을 행복하게 했다.19일 서울 올림픽공원 KSPO DOME에서 NCT127의 세 번째 투어 'NEO CITY : SEOUL – THE UNITY'(네오 시티 : 서울 – 더 유니티)'의 3일차 공연이 개최됐다.이번 공연은 NCT127이 지난해 10월 서울 잠실주경기장 공연 이후 1년 1개월 만에 펼치는 새로운 국내 단독 콘서트다. 티켓이 오픈되자마자 동시 접속 486만 트래픽을 기록하며 6회 공연 전석 매진을 달성했을 뿐만 아니라 추가로 오픈한 시야제한석까지 순식간에 모두 팔렸다. 이번 콘서트는 첫 투어 'THE ORIGIN'(디 오리진)과 두 번째 투어 'THE LINK'(더 링크)를 거쳐 팬들과 완전히 하나된 NCT127이 새로운 챕터로 나아가는 무대라는 의미를 담았다.NCT127은 'Punch'로 포문을 열며 순식간에 공연장을 달궜다. 'Superhuman' 후 이어진 'Ay-yo' 무대에서는 'NCT127'을 연신 외치는 팬들의 목소리가 터져나왔다. 강렬한 퍼포먼스가 돋보인 초반부 무대는 팬들을 단번에 몰입시켰다.가운데 돌출무대로 나온 NCT127 멤버들은 스탠딩 마스크 앞에 서서 '불시착'을 열창했다. 그루비한 리듬과 감미로운 목소리는 열기를 더욱 데웠다. 이어 멤버들은 '무중력'을 부르며 돌출무대 곳곳으로 흩어져 팬들에게 더 가까이 다가갔다. 나른한 몸짓의 퍼포먼스가 돋보이는 'Time Lapse'와 강렬한 비트가 매력적인 'Skyscraper'는 팬들의 환호를 이끌어냈다.쟈니는 "첫째 날, 둘째 날보다 오늘 더 함성이 크다"며 호응을 유도했다. 해찬은 "오늘이 끝나면 약 4일 간의 휴식이 있기 때문에 오늘 끝까지 달려보겠다"며 의욕을 불태웠다. 마크는 "땀은 비록 우리가 더 많이 나겠지만 이 공연은 우리만의 공연이 아니다. 재밌게 즐겨야 공연이 완성된다"고 인사했다.재현은 "시작 때 시즈니(팬덤명)의 에너지를 느낄 수 있는데, 3일차인 만큼 에너지가 더 뜨겁다. 마지막까지 이 에너지로 재밌게 놀다가시길 바란다"고 말했다. 태용은 "멤버들이 얘기했던 것처럼 1일차, 2일차 못지않게 에너지가 뜨겁다. 1일차 때도 얘기 드렸지만 저희가 계속 달린다. 여러분도 놓치지 말고 끝까지 놀아달라"고 당부했다.유타는 "콘서트라는 게 자유롭지 않나. 소리 지르고 싶으면 지르고 앉고 싶으면 앉아도 된다. 그런 걸 다 떠나서 오늘은 여기가 한국에서 가장 뜨거운 장소여야 한다. 우리의 힘을 보여주자. 할 수 있냐. 소리 질러"라며 팬들의 환호를 끌어냈다. 정우는 "첫 막콘이다. 열심히 준비했는데 오늘도 이 공간이 활활 타올랐으면 좋겠다. 마지막까지 즐겨달라"고 말했다.도영은 "첫째 주의 마지막 날이 왔다. 준비할 때만 해도 안 올 거라 생각했는데 와버렸다. 어느 날도 더 떨린다, 안 떨린다 없이 3일차인데도 아직까지 떨린다"고 말했다. 이어 "3일차지만 모르는 분들이 있을까봐 말씀드린다. 저희가 간식과 샤인머스캣 등등을 준비했다. 저희가 중간 중간 힘들어서 한 알씩 먹어도 양해해달라"고 부탁해 웃음을 자아냈다. 태용은 "저희의 세 번째 투어인 '네오 시티'에 맞춰 매트릭스에 영감을 받아서 준비해봤다"며 "여러분 따라와달라"고 말했다.멤버들은 초대 손님도 소개했다. NCT DREAM 멤버들, NCT NEW TEAM 멤버들과 조나단이 온 것. 관객들은 환호를 지르며 환영했다.NCT 127 멤버들은 무대에서 은색 재킷을 갈아입었다. 도영은 "저희가 입고 있는 반짝거리는 옷들과 어울리는 무대를 준비했다"고 소개했다. 이어진 무대는 'Parade'였다. '목소리를 들려달라'는 NCT 127의 요청에 팬들은 가사에 맞춰 'Say'를 외쳤다. 이어 'DJ', 'Yacht', 'Je Ne Sais Quoi'까지 경쾌하고 에너지 넘치는 무대가 이어졌다.반짝이는 비즈 장식이 가득한 검정 의상으로 갈아입고 나온 NCT 127은 데뷔곡 '소방차'로 공연을 이어갔다. 노래 제목에 맞춰 소방차 세트를 타고 나와 불을 끄는 듯한 퍼포먼스를 펼쳤다. 'Sit Down!', 'Chain', 'Cherry Bomb'으로 이어진 무대는 팬들을 열광하게 했다.도영은 "원래도 땀이 많은데 오늘 땀이 더 심하게 난다. 열기가 뜨겁다"며 "인이어를 끼고 있으면 웬만한 소리로는 인이어를 뚫고 들어오지 않는데 오늘은 인이어를 뚫고 왔다"고 감탄했다.공연 준비 에피소드를 묻자 마크는 "준비하면서 새로웠던 게 많았다. 우리도 직접 보지 않는 이상 불안하고 걱정됐던 부분들도 직접 보니 '멋있겠다' 느꼈던 게 많았다. 오프닝도 그렇다"고 답했다.태용은 "제가 연습하면서 정우가 어렸을 때부터 갔던 식당에서 밥 먹은 적 있다. 정우가 요리해서 주는 게 엄청 뿌듯해 보이더라. 신나있었다. 밥을 먹는데 맛있었다"고 전했다. 정우는 "다음에 또 가자"며 흐뭇해했다. 쟈니는 "끝나고 나서 연습하는데 특수 고기의 냄새가 (장난 아니었다)"며 웃었다.도영은 "오늘 막바지로 가면 단체 노래방 시간이 있다"며 "여러분 소문 듣고 오셨냐"고 물었다. 이어 "오늘 팬들의 함성이 그 시간을 기대하게 만든다. 제대로 즐길 준비 되셨냐"며 호응을 유도했다. 올라오기 전에 쟈니 형이 그 시간에 인이어 무조건 빼보라고 하더라"고 말했다.멤버들은 첫 투어 '디 오리진'을 회상하기도 했다. 마크는 "그때는 해찬 씨가 춤을 안 췄지 않나. 춤추면서 여기서 콘서트 하는 게 처음이지 않나"라고 물었다. 해찬은 "제가 다쳐서 무대를 못해서 아쉬우니까 돌출은 일부러 안 나갔다. 메인에만 있었다. 그런데 이번에 와서 보니까 '나 많이 컸네'라는 생각이 들었다"고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다. 이어 "그때 이틀했는데 이번에 6일간 하니까 뜻깊다"고 전했다.도영은 "남성 중창단의 모습을 보여드리겠다. 잔잔한 무대"라며 다음 무대를 소개했다. 리프트 스테이지, 무빙 스테이지 위에 일렬로 자리한 멤버들은 '윤슬', '신기루', '소나기', 별의 시'까지 감성적인 무대를 펼쳤다. 팬들은 박수로 이들의 무대에 찬사를 보냈다.붉은색 의상으로 갈아입은 멤버들은 'Simon Says'로 무대로 분위기를 다시 반전시켰다. 다음으로 'Tasty'는 제목에 맞춰 의자에 앉아 무언가를 맛보는 듯한 구성의 퍼포먼스는 환호성을 자아냈다. 오케스트라 버전으로 편곡된 'Favorite'도 공연 몰입도를 한층 높였다.도영은 "저희끼리 얘기하다가 우리 중에 누가 가장 꼰대냐는 얘기가 나왔다. 해찬은 자기가 꼰대 기질이 있는 것 같다고 하더라. 가끔 NCT DREAM에서 천러가 '해찬'이라고 부르면 불편할 때가 있다고 하더라. 그런데 저기서 쟈니 형이 오는데 '헤이~ 쟈니 워커'라고 하더라. 완전 모순덩어리지 않나"라고 전해 웃음을 자아냈다. 이어 "해찬이 사람이 화가 안 나는 때까지만 놀린다"고 전했다.유타는 "해찬이랑 1년만 살아봐라"고 말해 웃음을 더했다. 이어 "도영이는 귀여운 꼰대라는 얘기를 했었다"고 전했다. 멤버들은 팬들에게 착장 의상 선호도를 물었다. 골고루 함성이 나오자 정우는 "여러분의 니즈를 충족시키기 위해 노력하고 있다. 모두를 만족시키는 그날까지 노력해보겠다"고 약속했다.공연은 피날레로 갈수록 더 뜨거워졌다. 멤버들은 '영웅', '질주', 'Fact Check'로 떼창을 유도했다. 팬들은 모두 자리에서 일어나 함성을 질렀다.NCt127이 무대를 내려간 뒤, 곧바로 객석에서는 '앵콜' 요청이 이어졌다. 팬들은 'NCT127', '우리칠' 등을 연호하며 NCt127을 기다렸다. 얼마 뒤 NCT127 멤버들은 화이트 컬러와 데님 의상으로 갈아입고 다시 무대에 올라와 청량함을 뽐냈다.돌출무대 곳곳을 다니며 'Angel Eyes', '낮잠'을 열창했다. 무대 후 멤버들은 팬들과 함게 사진, 영상을 남기는 시간을 가졌다. 쟈니는 "제가 어제 공연을 '폭식'이라고 표현했는데, 여러분 '폭식'했냐. 저는 폭식했다"며 재치있는 멘트로 웃음을 안겼다.NCt127은 겨울에 나올 앨범 스포일러를 하기도 했다. 멤버들은 화음을 맞춰 '포근히 안아'라는 가사를 짧게 불렀다. 태용은 "다음 가사가 뭘지 기대되지 않나"라고 말했다.도영은 "평소 콘서트라면 오늘이 마지막이지 않나. 2주를 하게 되어 오늘이 마지막날은 아니지만, 개인적으로도 그렇고 멤버들도 준비한 스태프들도 그렇고 이 3일을 무사히 마쳐가고 있다는 게 기쁘다. 박수 한번 부탁드린다. 고생하셨다는 말씀드리고 싶다"고 말했다. 이어 "개인적으로 어제 공연이 조금 아쉬웠다. 오늘 공연에 임하는 마음이 조금 더 다짐에 찼다"고 했다. 객석에서 환호가 나오자 "칭찬 받겠다. 감사하다"고 전했다. 또한 "6일이라는 콘서트를 할 수 있다는 자체가 시즈니가 저희를 사랑해준 덕분이다. 하루하루 감사한 마음 모아서 마지막까지 준비한 모습 잘 보여드리겠다. 끝까지 함께해달라"고 부탁했다.정우는 "첫 막콘을 무사히 끝날 수 있어서 다행이다. 다음주까지 기다릴 자신 있냐. 바로 내일 할까. 이어서 할까. 저희도 그러고 싶은데 재정비 시간을 가져야 한다"라고 장난쳤다. 이어 "체조경기장이 한 명 한 명 가까이 볼 수 있다는 점이 좋은 것 같다. 눈망울을 보니 빠져들어갈 것 같다"며 팬들을 향한 애정을 드러냈다. 유타는 "6회 중 벌써 3회가 끝났다. 태일 형이 못 왔지 않나. 저희도 형의 존재가 얼마나 큰지 느꼈다. 8명이 그 구멍을 어떻게 하면 메꿀 수 있을까 고민하며 이 무대를 만들었다. 우리 8명에게 박수쳐달라. 특히 해찬이가 엄청 고생했다"며 멤버들을 챙겼다. 이어 "'영웅'부터 'Fact Check'까지 여러분 목소리 계속 들렸다"며 "힘이 됐고 이거면 남은 3일도 해낼 수 있겠다고 느꼈다. 콘서트 첫 주는 끝났지만 어떤 순간이라도 뭐든 괜찮다. 여러분 마음에 새겼으면 좋겠다. 이 순간이 여러분 마음에 남았으면 좋겠다"고 바랐다. 객석을 향해 "남았냐"고 묻자 팬들은 환호로 화답했다. 유타는 "그럼 성공했다"며 뿌듯해했다.태용은 "TMI인데 공연 끝나고 노트하면 저희가 30분 동안 부족한 점을 얘기하는 걸 들어야 한다. 혼나는 게 아니라 더 좋은 공연을 위해 틀린 점, 타이밍 놓친 점 등을 얘기한다. 어제 노트 시간을 갖는데 잡담만 하고 있더라. 노트할 게 없더라. 여기서 처음 했을 때보다 우리 팀이 많이 성장했구나 느꼈다"며 자랑스러워했다. 이어 "여기까지 열심히 달려온 멤버들에게 고맙고 사랑한다는 말 해주고 싶다. 저희끼리 있을 때 낯 간지러워서 못한다. 여기서 해본다"며 쑥스러워했다. 재현은 "벌써 끝나나 싶을 정도로 마지막 섹션 앞두고 돌아오는 길에 아직 힘이 남아있더라. 여러분 덕분에 그런 힘이 나는구나 싶다. 정말 시간이 빨리 갔다"며 "재밌는 플랜카드도 앞으로도 부탁드린다. 뒤에서 여러분 비출 때 우리가 볼 수 있는데, 콘서트를 보러 오실 때 준비하는 마음까지 느껴져서 뿌듯하고 기분 좋았다. 오늘 공연 시작할 때 비타민도 먹어보고 스트레칭도 해보고 웜업 운동도 해봤는데 힘이 잘 안 나더라. 그런데 돌출에서 춤을 따라 추는 분이 계셨다. 그거 보고 몸이 갑자기 풀렸다. 그 만큼 저희 시즈니가 저한테 큰 힘이 된다는 거 기억해주셨으면 좋겠다. 오늘도 한 분 한 분 이 자리 채워주셔서 감사드린다"고 인사했다.마크는 "오늘 여러분 목 상태가 좋더라. 다 비슷비슷한 얘기지만 여섯 번 공연 안 했으면 큰일날 뻔했다고 생각한다. 오늘이 마지막이라면 미련이 남았을 것 같다. 다음주에 또 봤으면 좋겠다. 오프닝 멘트 때 우리 혼자서 하는 공연이 아니라고 했는데, 마지막 섹션 때는 특히 우리는 하나였다. 오늘도 완벽하게 멋지게 잘 우리 공연을 완성시켜주셔서 감사드린다. 멤버들에게도 고생했다는 얘기 하고 싶다. 공연 만들어준 모든 분들 감사드린다. 여러분 한 명 한 명 감사드린다. 얼른 또 만나자"고 말했다. 해찬은 "이런 감동적인 얘기를 하면서 혼자 진지하게 생각해봤다. 야식을 뭐 먹을까. 왜냐면 그제도 어제도 제가 야식을 추천했다. 무엇을 추천해야 콘서트의 감동이 연결될까. 오늘 공연하면 며칠 쉬니까 저는 치맥할 예정이다. 다 같이 치맥 인증샷 올려달라"고 부탁했다. 멤버들이 이 공연이 7세 이상이라고 하자 '치킨과 맥콜'이라고 정정해 웃음을 안겼다. 또한 "추운데 여러분이 따뜻하게 입고 다녔으면 좋겠다. 오늘 많이 놀았으니 집 들어가서 따뜻한 물로 샤워하고 잤으면 좋겠다"고 말했다.쟈니는 "학교 다닐 때는 수요일 되면 '며칠밖에 안 남았다' 했다. 그런데 공연이 이 반대인 게 행복한 거 아니냐"고 전했다. 이어 "와주셔서 감사하다. 다음주도 우리 달린다"고 말했다. 멤버들은 다음주 공연은 세트리스트가 바뀐다고 예고했다. 쟈니는 "인생에서 제일 기억에 남는 순간은, 제가 제일 힘들었을 때인 것 같다. 그래서 저는 매일 매일 제 온힘을 끝까지 다해서 한다. 오늘 내 기억에 남았으면 좋겠어서. 그 마음가짐으로 무대 하니까 여러분이 즐기는 모습 보니 저희도 행복하다. 여러분도 응원하다 보면 힘들지 않나. 버텨내자. 힘들수록 그 날이 기억에 남는다"고 했다. 태용은 "힘들다는 게 얼마나 열심히 했냐가 아니겠나"라고 포장했지만 쟈니는 "아니다. 힘들다"고 말해 웃음을 안겼다.재현은 "아쉽기도 하지만 '다시 만나는 날'을 들려드리고 싶기도 하다"고 마지막 무대를 소개했다. NCT127은 마지막 곡으로 '다시 만나는 날'을 부르며 다음을 기약했다.NCT127은 서울 공연을 시작으로 1월부터 도쿄, 오사카, 나고야를 순회하는 일본 돔투어, 자카르타, 불라칸, 방콕, 마카오 등에서 세 번째 투어를 이어간다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr