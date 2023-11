/ 사진=하이브 레이블즈

'하이브 글로벌 그룹' &TEAM(앤팀)이 첫 정규 앨범으로 일본 오리콘 차트에서 또다시 1위에 올랐다.지난 18일(이하 한국시간) 오리콘 차트가 발표한 '데일리 앨범 랭킹'(11월 17일 자)에서 &TEAM(의주, 후마, 케이, 니콜라스, 유마, 조, 하루아, 타키, 마키)의 정규 1집 'First Howling : NOW'가 정상을 탈환했다.'First Howling : NOW'는 발매 직후 오리콘 '데일리 앨범 랭킹'(11월 14일 자)에 1위로 진입했고, 15~16일 자 차트에서 2위로 숨고르기를 한 뒤 4일째에 다시 1위를 꿰찼다.&TEAM은 데뷔 앨범 'First Howling : ME'와 미니 2집 'First Howling : WE'에 이어 'First Howling : NOW'까지 3작품을 연속으로 오리콘 '데일리 앨범 랭킹' 정상에 올려놓았다.'First Howling : NOW'는 &TEAM의 'First Howling' 시리즈를 집대성한 앨범으로, 타이틀곡 'War Cry'와 커플링곡 'Dropkick'을 비롯해 'Really Crazy', 'ALIEN' 등 신곡과 기존 발표곡 등 총 18곡이 수록다.한편, &TEAM은 19일 오후 3시 40분 방송되는 SBS '인기가요'에 출연한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr