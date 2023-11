/ 사진=GF엔터테인먼트 제공

가수 방예담이 악뮤와 재회한다.방예담은 10일 밤 12시 30분 방송하는 KBS2 '더 시즌즈-악뮤의 오날오밤'에 출연한다.방송에서 방예담은 자작곡을 비롯해 신곡 'Miss You' 무대를 공개, 자신만의 감성을 보여줄 예정이다. 또한 MC 악뮤와 컬래버레이션 무대를 통해 완벽한 합을 선사한다는 후문이다.특히 방예담은 악뮤와 2013년 SBS 'K팝스타 시즌2' 출연 동기로 특별한 인연을 맺은 바 있어 더욱 기대를 모으고 있다.이날 방예담은 오는 23일 발매되는 첫 번째 미니앨범 'ONLY ONE'의 선공개곡 'Miss You'를 발표, 본격적인 활동에 나섰다. 특히 이번 신곡은 방예담이 프로듀서로서 첫발을 내딛는 곡이다.한편, 방예담은 10일 밤 12시 30분 '더 시즌즈-악뮤의 오날오밤'에 출연한다. 또 방예담은 오는 23일 첫 번째 미니앨범 'ONLY ONE'을 발매한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr