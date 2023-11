/ 사진 = MORE VISION(모어비전) 제공

가수 박재범이 오는 17일 신곡 발매를 확정했다.10일 소속사 MORE VISION(모어비전)은 "박재범이 오는 17일 새 싱글 'Why (와이)'를 발매한다"고 밝혔다. 이와 함께 지난 9일 공식 SNS를 통해 티저 이미지를 공개했다.공개된 티저에는 머리에 두건을 쓰고 레트로한 분위기를 발산하는 박재범이 여자 주인공과 다정한 포즈를 취하는 모습이 담겨 있다. 박재범은 고등학생 당시 유행하며 최근에도 이목을 끌고 있는 글래머샷의 무드를 살려 살짝 촌스러우면서도 유머러스한 감성을 발산했다.박재범과 여자 주인공과의 관계는 물론, 유니크한 매력이 느껴지는 글래머샷을 통해 박재범이 어떤 스토리의 곡을 발표할지 음악팬들의 기대와 궁금증이 높아지고 있다.박재범은 지난 2월 'Yesterday (예스터데이)', 지난 4월 'Sunday Night Drive (선데이 나이트 드라이브)', 지난 5월 'Candy (캔디)'를 발매하며 꾸준한 음악 활동을 이어가고 있다. 또한 '워터밤 2023', '리스펙 페스티벌 2023', 'One Universe Festival 2023' 등 다채로운 무대에 오르며 관객들과 호흡했다.한편, 박재범의 새 싱글 'Why'는 오는 17일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr