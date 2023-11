키스오브라이프, 폭발적 고음→메가 크루 퍼포먼스…'괴물 신인'이 돌아온다

KISS OF LIFE(키스오브라이프)의 신곡 뮤직비디오 티저가 공개됐다.6일 0시 공식 공식 채널을 통해 오픈된 두 번째 미니 앨범 ’Born to be XX’의 타이틀곡 'Bad News' 뮤직비디오 티저 영상에서는 카리스마 넘치는 빌런으로 변신한 KISS OF LIFE(키스오브라이프)의 악행과 경찰과의 추격전이 긴장감 넘치는 전개를 예고하며 이목을 사로잡았다.또한 기타 리프가 돋보이는 강렬한 록 사운드와 함께 데뷔곡 '쉿 (Shhh)'에서 강렬한 인상을 남겼던 벨의 폭발적인 고음, 독특한 곡 전개, 멤버들을 중심으로 펼쳐지는 40인의 댄서와의 메가 크루 퍼포먼스 등이 일부 공개되며 신보에 대한 기대감을 더욱 끌어올렸다.특히 마지막 쿠키 영상처럼 등장한 하늘의 멘트는 'Bad News'의 뮤직비디오 뒤로 비하인드가 있음을 암시하고 있어 어떤 반전 스토리로 팬들을 놀라게 할지 귀추가 주목된다.한편 KISS OF LIFE(키스오브라이프)의 두 번째 미니 앨범 ’Born to be XX’는 오는 8일 오후 6시 발매된다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr