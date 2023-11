방탄소년단 정국 / 사진제공=빅히트 뮤직

방탄소년단 정국 / 사진제공=빅히트 뮤직

방탄소년단 정국 / 사진제공=빅히트 뮤직

방탄소년단 정국이 ‘황금빛 질주’의 시작을 알렸다.4일(이하 한국시간) 국내 음반 판매량 집계 사이트 한터차트에 따르면, 방탄소년단 정국의 솔로 앨범 ‘GOLDEN’이 발매 당일(3일) 214만 7389장 팔렸다. 이 음반은 발매된 지 3시간 만에 100만 장 팔려 일찌감치 ‘밀리언셀러’로 자리했고 5시간 만에 판매량 200만 장을 돌파, 곧바로 ‘더블 밀리언셀러'로 직행하며 가뿐히 3일 자 한터차트 ‘일간 음반 차트’ 1위를 찍었다.‘GOLDEN’은 K-팝 솔로 가수 음반으로는 사상 최초로 발매 첫날 200만 장 이상 판매되면서 1일 차 역대 최다 판매량 신기록을 세웠다. 또한 발매 당일 판매량만으로 기존 K-팝 솔로 가수 초동(발매 후 일주일간 음반 판매량) 1위 기록(210만 1974장)을 뛰어넘었다.‘GOLDEN’은 4일 오전 9시까지 기준으로 영국, 독일, 프랑스, 캐나다, 일본 등 77개 국가/지역 아이튠즈 ‘톱 앨범’ 차트 1위를 찍는 등 글로벌 인기몰이에 나섰다. 타이틀곡 ‘Standing Next to You’를 비롯해 ‘GOLDEN’의 총 10개 트랙이 공개 직후인 지난 3일 오후 2시 멜론 실시간 차트 ‘TOP100’에 올랐다.‘GOLDEN’은 솔로 아티스트 정국의 ‘황금빛 순간’을 모티브로 한 음반으로 지난 3일 오후 1시 전 세계에 동시 발매됐다. 방탄소년단의 ‘황금 막내’로 시작해 ‘글로벌 팝스타’의 위치에 오르기까지 정국의 모든 서사가 집약된 이번 앨범에는 ‘Standing Next to You’를 포함해 다양한 장르의 11곡이 수록됐다.정국은 오는 7일 미국 NBC ‘더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런’(The Tonight Show Starring Jimmy Fallon), 8일 NBC ‘투데이 쇼’(TODAY)의 ‘시티콘서트 시리즈’(CitiConcert Series), 16일 Mnet ‘엠카운트다운’ 출연, 20일 팬 쇼케이스 ‘Jung Kook ‘GOLDEN’ Live On Stage’ 개최 등 국내외에서 활발한 활동을 펼친다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr