WayV / 사진제공=SM엔터테인먼트

WayV의 정규 2집 ‘On My Youth’(온 마이 유스)가 오늘(1일) 베일을 벗는다.WayV의 정규 2집 ‘On My Youth’는 11월 1일 오후 6시(한국시간) 각종 음악 사이트에서 전곡 음원 공개되며, 타이틀 곡 ‘On My Youth (遗憾效应)’ 뮤직비디오도 유튜브 SMTOWN 채널 등에서 동시에 오픈된다.타이틀 곡 ‘On My Youth (遗憾效应)’는 클래식 케이던스, 독특한 라인의 스트링, 힙합 드럼 등 다양한 음악 요소가 조화를 이루는 미디엄 템포의 발라드 곡이다. 가사에는 철없던 시절에 놓친 사랑에 대한 아쉬움과 그때를 회상하면서 깨닫는 것들에 대한 감정을 표현했다. 그동안 WayV가 선보인 색깔에 새로운 도전과 변화를 더한 만큼 음악 팬들의 뜨거운 호응을 얻을 전망이다.또한 이번 앨범에는 운명 같은 사랑 이야기를 다룬 팝 댄스 곡 ‘Poppin’ Love (心动预告)’, 어떤 고난과 어려움이 있어도 포기하지 않겠다는 댄스 팝 곡 ‘Ain’t No Thang’, 사랑하는 사람과의 행복한 일상을 그린 미디엄 템포의 팝 곡 ‘No One But You’, WayV의 서사와 자신감을 표현한 힙합 곡 ‘INVINCIBLE (极限)’ 등 다양한 스토리를 담은 곡들이 수록돼 있다.윈윈, 헨드리, 양양의 개성 있는 래핑으로 들려주는 개척자의 짜릿한 모험 이야기 ‘RODEO (冒险行动)’, 자신이 미래의 주인공이라는 포부 넘치는 가사가 인상적인 ‘Moonlight (新月)’, 쿤, 텐, 샤오쥔의 섬세한 보컬로 사랑의 그리움을 노래한 ‘心之所向 (Lighthouse)’, 팬들을 향한 감사와 위로를 진솔하게 써 내려간 ‘Be Alright (未来电台)’, 타이틀 곡 ‘On My Youth (遗憾效应)’의 영어 버전까지 총 10곡을 만날 수 있다.WayV는 오늘 오후 9시 중국 상하이에서 정규 2집 발매 기념 쇼케이스 투어의 첫 공연을 개최, 정규 2집 신곡 무대 최초 공개부터 앨범과 관련된 다양한 이야기를 들려주며 활동의 포문을 연다.WayV 정규 2집 ‘On My Youth’는 11월 8일 음반으로도 발매된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr