/ 사진제공=JYP엔터테인먼트

DAY6(데이식스) Young K(영케이)가 첫 해외 솔로 콘서트를 성공적으로 개최했다.Young K는 지난 9월 4일 정규 1집 'Letters with notes'(레터스 위드 노트) 발매에 앞서 같은 달 1일부터 3일까지 사흘간 서울 노원구 광운대학교 동해문화예술관에서 동명의 단독 콘서트를 성료했다.'음표로 쓴 편지', '음을 붙인 편지'를 뜻하는 앨범 'Letters with notes'의 글쓴이로서 직접 만든 수록곡을 들려주며 싱어송라이터의 진가를 빛내 호평을 이끌었다. 이후 10월 28일(이하 현지시간) 인도네시아 자카르타, 12월 2일 태국 방콕 공연 개최 소식이 추가 발표돼 글로벌 마이데이(팬덤명: My Day)의 환호를 모았다.특히 28일 인도네시아 자카르타 카사블랑카 홀에서 열린 단콘은 Young K 첫 해외 솔로 콘서트로 의미를 더했다. Young K는 정규 1집 타이틀곡 '이것밖에는 없다'는 물론 'playground'(플레이그라운드), 'babo'(바보), 'what is..'(왓 이즈..), 'STRANGE'(스트레인지) 등 수록곡을 부르며 분위기를 끌어올렸다.이번 단콘은 커버곡 포함 총 23곡에 달하는 꽉 찬 세트리스트가 마련됐고 Young K가 자카르타 공연을 위해 특별히 준비한 현지 인기곡 가창 타임에는 더욱 열렬한 반응이 쏟아졌다. 팬들은 콘서트 내내 우렁찬 떼창을 보여주며 황홀한 시간을 함께 완성했고 'Young K와 쌓았던 추억들을 언제까지나 기억할게'라는 슬로건 이벤트로 Young K에게 진한 감동을 전했다.Young K는 오는 12월 2일 태국 방콕에서 분위기를 잇고 글로벌 행보를 펼친다.한편 Young K는 Mnet 초대형 노래방 서바이벌 'VS'의 프로듀서로 출연해 활약 중이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr