샤이니 태민이 오는 30일 네 번째 미니앨범 ‘Guilty’(길티)로 컴백한다.2021년 5월 세 번째 미니앨범 ‘Advice’(어드바이스) 이후 약 2년 5개월 만의 신보 발매인 만큼 글로벌 음악 팬들의 높은 관심이 쏠리고 있는 가운데, 태민이 직접 ‘Guilty’의 기대 포인트를 전했다.이번 앨범은 타이틀 곡 ‘Guilty’를 포함해, ‘The Rizzness’(더 리즈니스), ‘She Loves Me, She Loves Me Not’(쉬 러브스 미, 쉬 러브스 미 낫), ‘제자리 (Not Over You)’, ‘오늘 밤 (Night Away)’, ‘Blue’(블루) 등 다양한 장르와 메시지의 총 6곡으로 구성되어 한층 짙어진 태민의 음악 세계를 만날 수 있다.태민은 “이번 앨범을 준비하면서 ‘나’라는 사람의 아이덴티티를 보여주려고 노력했다”며 ‘Guilty’에 자신만의 색깔을 녹여냈음을 강조했다.앞서 공개된 무드 클립, 티저 이미지를 비롯한 다채로운 티징 콘텐츠들 속 태민은 소년미가 돋보이는 비주얼과 자유로운 무드, 트렌디한 스타일링과 나른한 분위기 등을 선보였다. 태민이 전작을 통해 보여준 강렬함과 사뭇 다른 매력은 단번에 이목을 집중시켰다.태민은 “이번 앨범에 담긴 내추럴한 비주얼과 긴장감 있는 텐션의 대비에 주목해달라”고 전하며 ‘새로운 태민’의 모습을 선보일 것을 예고했다.타이틀 곡 ‘Guilty’는 30인조 스트링 사운드와 다이내믹한 신스 사운드가 자아내는 웅장함, 독특하면서도 여유로운 느낌의 비트와 중독성 넘치는 훅이 인상적인 곡이며, 가사에는 이기적인 사랑으로 상대를 아프게 하면서도 이를 자신만의 사랑 방식이라고 말하는 직설적인 내용을 담고 있다.태민은 타이틀 곡 ‘Guilty’를 “드라마틱한 가사와 서글프게 들리는 멜로디를 가진 곡”이라고 소개했으며, ‘Guilty’ 퍼포먼스의 핵심 포인트로 손을 옷 안으로 넣어 턱을 잡는 관능적인 동작 등 독보적인 섹시함으로 시선을 압도할 연출을 꼽았다.또한 ‘Guilty’의 드라마틱한 매력은 공개와 동시에 뜨거운 반응을 이끌어낸 뮤직비디오 트레일러를 시작으로, 티저, 본편으로 이어지는 서사를 통해서도 확인 가능하다.한편, 태민 네 번째 미니앨범 ‘Guilty’는 10월 30일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 전곡 음원 공개되며, 이날 음반으로도 발매된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr태민