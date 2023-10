/ 사진제공=씨제스

보이그룹 휘브(WHIB)의 두 번째 콘셉트 포토가 공개됐다.11월 8일 데뷔 앨범 ‘Cut-Out’(컷-아웃)의 발매를 앞두고 있는 휘브가 18일 자정 공식 SNS를 통해 2차 콘셉트 포토를 오픈했다.공개된 사진 속 멤버들은 ‘Color of WHIB’, ‘NEVERLAND’, ‘ALWAYS LOOK ON BRIGHT’ 등 다양한 문구가 적힌 벽 앞에서 시선을 압도하는 임팩트를 선사했다.무엇보다 1차 콘셉트 포토와 상반되는 반전이 돋보였다. 휘브는 앞서 보여줬던 내추럴하고 부드러운 콘셉트와는 달리 폭발적인 에너지와 자신감으로 중무장한 카리스마를 발산했다.휘브의 신보 ‘Cut-Out’(컷-아웃)에는 더블 타이틀곡 ‘BANG!’과 ‘DIZZY’가 수록된다. 얼터너티브 팝 장르의 ‘BANG!’은 휘브의 찬란한 출발 신호를 알리는 곡으로 휘브의 용기와 당찬 포부를 담은 곡이다. 반면 ‘DIZZY’는 탄산음료처럼 청량감 있는 리듬과 파워풀한 신스 사운드에 휘브 멤버들의 경쾌하고 파워풀한 보컬이 어우러진 노래다.한편 휘브의 신보 ‘Cut-Out’(컷-아웃)은 오는 11월 8일(수) 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 음원을 발표하고, 피지컬 앨범은 9일(목)부터 판매된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr