엔하이픈, 17일 컴백 두둥

그룹 엔하이픈(ENHYPEN)이 11월 17일 새 앨범으로 돌아온다.엔하이픈(정원, 희승, 제이, 제이크, 성훈, 선우, 니키)은 10월 16일 0시(이하 한국시간) 글로벌 팬덤 라이프 플랫폼 위버스(Weverse)에 미니 5집 ‘ORANGE BLOOD’(오렌지 블러드) 발매 공지를 올렸다. ‘ORANGE BLOOD’는 내달 17일 오후 2시 전 세계에 동시 공개된다.엔하이픈은 새 앨범 발매 소식을 전하기에 앞서 지난 15일 오후 11시 50분 공식 채널을 통해 ‘ORANGE BLOOD’ 로고 트레일러를 전격 공개했다. 로고 트레일러는 일식 장면으로 시작되고 태양 빛이 점점 밝아지면서 ‘ORANGE BLOOD’ 로고가 등장해 새 앨범에 대한 기대감을 높였다.영상 중간에 ‘YOU AND I ARE CONNECTED THROUGH “BLOOD.”’라는 문구가 스치며 전작 미니 4집 ‘DARK BLOOD’와의 연관성을 암시해 엔하이픈이 ‘ORANGE BLOOD’로는 어떤 음악을 전할지 궁금증을 낳았다.엔하이픈은 데뷔 때부터 매 앨범 자신들의 생각을 바탕으로 한 서사를 쌓으며 앨범을 통해 다양한 즐길 거리를 제공해 온 그룹이다.특히 미니 4집 ‘DARK BLOOD’는 하이브 오리지널 스토리 ‘DARK MOON: 달의 제단’과 서사를 공유함으로써 음악 팬과 스토리 IP 팬들이 함께 어우러질 수 있는 장이 펼쳐진 바 있다. 이들은 ‘ORANGE BLOOD’로도 여러 즐길 요소를 전달하며 넥스트 엔터테인먼트가 나아가야 할 길, 새로운 ‘K-팝의 로드맵’을 제시할 계획이다.‘ORANGE BLOOD’ 예약 판매는 16일 오전 11시 시작된다. 온·오프라인 판매처 및 앨범과 관련한 상세 내용은 추후 위버스에서 확인할 수 있다.(사진=빌리프랩)류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr