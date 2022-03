방탄소년단 정국 'D-6♥ 가쟈아아아아' 팬들과 대면 콘서트 만남에 텐션 UP

방탄소년단(BTS) 정국이 대면 콘서트를 6일 앞두고 팬들과의 만남에 텐션 업된 기대감을 드러냈다.지난 4일 정국은 방탄소년단 공식 트위터를 통해 '#PTD_ON_STAGE_SEOUL #우리함께라면_허락은필요없어' 라는 해시태그를 사용해 콘서트의 임박을 알렸다.특히 정국은 연습실로 보이는 곳에서 'D-6♥ 가쟈아아아아' 라는 글을 덧붙이며 팬들과의 만남에 부푼 기대와 기쁨을 나타냈고 연습 열정도 엿보게 했다.또 정국은 벙거지 모자를 쓰고 통이 큰 청바지에 빈티지한 체크 무늬 셔츠를 곁들인 힙한 스트리트 패션을 선보이며 스타일리쉬함을 뽐냈고 개성 넘치는 트렌드 세터의 면모를 과시했다.정국은 줄곧 벙거지 모자를 쓰고 근황을 알려오면서 새로운 변신과 콘서트에 대한 팬들의 기대도 나타났다.이를 본 팬들은 "힙양송꾹이 왔구나♥나도 간댜아아아아" "정국이 아미들 본다고 열심히 연습중? 나도 빨리 보고 싶어" "가쟈아아아아 정국아♥!! 잠실 기다려라 드러간다!!" "양송이 밑에 빛나는 존잘력은 어디 안갔네ㅎ" "정국이 염색해쒀? 왠지 쨔잔하고 우리 놀라게 할 거 같은데 ~기대된다!!" "멋지고 힙하고 간지 난다 빨리 보고 싶다" "우리 정구기 하우스 댄스 한번 볼 수 있나ㅎㅎ" "정국이 라이브 퍼포먼스 너무 기다렸어" "무대 찢을 각오로 연습 중인 정국이 열정 킹받아" 등 다채로운 반응을 나타냈다.한편 방탄소년단은 오는 10일과 12~13일 서울 잠실종합운동장 주경기장에서 'BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - SEOUL'(비티에스 퍼미션 투 댄스 온 스테이지 - 서울)을 개최한다.이번 서울 공연은 지난 2019년 10월 개최한 'LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF-THE FINAL'(러브 유어셀프 : 스피크 유어셀프-더 파이널) 이후 약 약 2년 반 만에 개최하는 오프라인 대면 콘서트이다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr