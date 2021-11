이시강 (사진=에이코닉 제공)

배우 이시강이 연극 '환상동화'로 관객들과 만난다.이시강의 소속사인 에이코닉 측은 9일 배우 이시강이 연극 '환상동화'에 사랑광대 역으로 출연한다고 밝혔다.'환상동화'는 서로 다른 성격과 사상을 가진 사랑광대, 전쟁광대, 예술광대가 등장해 '사랑', '전쟁', '예술'에 대한 속성을 모두 담은, 전쟁 속 피어난 예술가들의 사랑 이야기를 만들며 전개되는 작품이다. 이시강은 사랑과 슬픔을 상징하는 사랑스러운 사랑광대 역을 맡아 작품을 이끌어 나갈 예정이다.그동안 드라마뿐 아니라 영화, 연극, 뮤지컬 등 다양한 분야에서 뛰어난 연기력을 보여준 이시강은 KBS '비밀의남자', SBS 아침일일드라마 '해피시스터즈' 방송 이후, 현재 뮤지컬 '웨딩플레이어'에서 오랜만에 관객들과 만나고 있으며, 뮤지컬 '정글라이프' 공연을 성공리에 마치고, 대만 드라마 'Because Of You' 주인공으로 출연, 현재 대만에서 인기리에 방영되면서 신(新)한류 프린스로 등극 중이다.소속사인 '에이코닉'측은 이시강이 뮤지컬 '웨딩플레이어'에 이어서 연극 '환상동화'로 다시 한번 관객들과 만날 수 있게 되어서 매우 즐겁게 준비하고 있다고 전했다.한편 이시강이 출연하는 '환상동화'는 오는 12월 12일부터 내년 2월 12일까지 국립극장 달오름극장에서 공연된다.유정민 텐아시아 기자