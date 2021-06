'주간아이돌' 방탄소년단 /사진=MBC M 제공

'주간아이돌'이 방탄소년단 특집으로 방송된다.23일 오후 8시 MBC M에서 방송되는 '주간아이돌'은 대한민국을 대표하는 아이돌 방탄소년단의 활약상을 모은 'I NEED U BTS' 특집으로 꾸며진다.방탄소년단은 지난 5월 21일 발표한 디지털 싱글 '버터(Butter)'로 3주 연속 빌보드 핫100 차트 1위에 오르고 뮤직비디오 공개 24시간 만에 1억 820만 조회 수를 얻어 '유튜브 뮤직비디오 사상 24시간 최다 조회 수'라는 신기록을 세우는 등 새로운 역사를 써 내려가고 있다. 또한 다가오는 7월 9일에 컴백을 예고해 인기 고공 행진을 멈추지 않을 것으로 보인다.이에 '주간아이돌'은 다시 보고 싶은 No. 1 아이돌로 방탄소년단을 선정, 역대 출연분 중 하이라이트만 모아 방탄소년단의 풋풋했던 신인 시절 모습과 추억을 선사할 예정이다.특히 원조 칼군무돌 방탄소년단의 파란만장 랜덤 플레이 댄스 도전기부터 좌충우돌 개인기 퍼레이드, 조회 수 4356만 회를 기록하며 많은 관심을 받은 걸그룹 커버 댄스까지 역대급 유잼 모먼트를 대방출한다.전 세계가 사랑하는 방탄소년단의 풋풋한 매력을 엿볼 수 있는 'I NEED U BTS' 특집은 6월 23일(수) 오후 8시 MBC M에서 방송되는 '주간아이돌'과 넷플릭스(Netflix)에서 확인할 수 있다.김수영 기자 swimkim@tenasia.co.kr