운동하는 모습도 예쁘네

"소중한 몸 해치지 않기"

미소 속 귀여운 보조개

배우 이하늬 / 사진 = 이하늬 인스타그램

배우 이하늬가 건강미 넘치는 모습을 전했다.14일 이하늬는 자신의 인스타그램에 "Be strong! 이럴 때 일수록 약해지지 말아요 우리!! 매일 매일 영혼육 건강하기요!!"라고 전했다.이어 "다덤벼 느낌쓰. 벌크업 살크업 어디쯤 그럼 또 뭐 어때 강박갖지 말아요 우리 자유롭고 유연하게 그러나 정성스럽고 성실하게 보이는 몸보다 보이지 않는 몸이 훨씬 더 중요해요. 보이는 몸 때문에 보이지 않는 소중한 몸 해치지 않기. 근데 희한하게 보이지 않는몸에 집중하면 보이는 몸도 좋아져요. 그래도 봄맞이 지방 좀 걷어내볼까요. strong is new beauty. Have a wonderful day"라는 글을 덧붙였다.한편, 이하늬는 영화 '외계인'(가제), '유령' 등에 출연한다.신소원 텐아시아 객원기자 newsinfo@tenasia.co.kr