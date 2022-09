(사진=지수 인스타)

그룹 블랙핑크 지수가 검은색 드레스로 매력을 드러냈다.



지수는 지난 1일 자신의 인스타그램에 지난달 29일 미국 뉴저지주에서 열린 2022 MTV 비디오 뮤직 어워즈(2022 MTV VMAs) 비하인드 사진을 게재했다. 지수는 “This is a belated post but it was such an honor to perform @ vmas ! I hope you enjoyed our stage and we hope to see you soon ! Thank you!!♥@ sssssunjae”고 코멘트 했다.



사진 속 지수는 어깨를 드러내는 검은색 의상을 입고 한쪽 손으로 머리를 쓸어올리며 섹시한 매력을 뽐냈다. 완벽한 미모로 고혹적인 비주얼을 선보인 그는 검은색 레이스 드레스로 우아하면서 성숙한 분위기를 선보였다.



한편, 지수가 소속된 블랙핑크는 지난달 19일 선공개곡 ‘Pink Venom’을 발매했다.

