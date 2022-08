(사진=서현 SNS)

그룹 소녀시대 멤버 겸 배우 서현이 근황을 전했다.



서현은 20일 자신의 인스타그램을 통해 "Just like a love bomb. We are 1♥"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.



공개된 사진 속에는 보라색 민소매 원피스를 입은 서현의 모습이 담겼다. 무엇보다 서현은 성숙해진 비주얼로 반전 섹시미를 뽐내고 있어 눈길을 사로잡는다.



또 서현은 수영과 함께 거울 거울 셀카로 애교를 뽐내고 있다. 두 사람의 여신 비주얼이 보는 이들의 감탄을 자아낸다.또 서현이 속한 소녀시대는 지난 5일 완전체로 컴백했다.차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr