방탄소년단 정국, 솔로 화보 '뱀파이어 콘셉트' 구글 검색 1위

방탄소년단(BTS) 정국이 솔로 화보 컷을 공개한 후 구글을 비롯해 트위터 전세계 실트 1위를 휩쓰는 폭발적 초미의 관심이 나타났다.지난 12일 0시 방탄소년단 공식 SNS에는 'Me, Myself, and Jung Kook' 이라는 글과 '#Photo_Folio', '#Editor_JK' 라는 해시태그를 게재한 정국의 솔로 화보 컷이 공개됐다.해당 화보 속 정국은 붉은 눈동자, 빨갛게 범벅된 입술로 시선을 압도시키며 마치 뱀파이어를 연상케 하는 치명적인 아우라와 강렬한 분위기의 끝판을 보여줬다.또 정국은 뇌쇄적인 눈빛과 헝클어진 젖은 머리 카락 등으로 고농도의 섹시한 옴므파탈 매력을 발산했다.정국은 프릴이 돋보이는 블라우스를 입고 고풍적인 분위기도 선사하며 흔들린 사진에도 조각상 같은 화려한 비주얼을 과시했다.이에 팬들은 "흑발에 적안인데 다 번진 입술이라니요 세상에 뱀파이어 보는 기분이야" "#Editor_JK 에서 게임 끝" "뱀파이어 정국 영화 하나 뚝딱 이야 벌써 화보 맛집이다" "꾹감독님이 작업 전반에 참여한 생일 화보라니 대박 기대된다" "에디터 정국이라니요 뱀파이어 컨셉 머선 129!!이래서 전세계 실트 휩쓸었구나!!" "생일날 발매하려면 지금 예판 열어야지 오늘 당장 팔아줘ㅠㅠ" "정국 이즈 뭔들 벌써부터 심장이 나대기 시작해" "이런 옴므파탈을 정국이 선정했다니 입술 눈동자 눈빛 치명적 섹시ㅜㅜ내 심장 강탈됨" "이거 화보집으로 나오면 반드시 소장해야됨" "레전드 생일선물이다 진심,," "관능 섹시 퇴폐 뇌쇄 옴므파탈 다 있어ㅜㅜ 심장약 먹고 기다릴께" 등 열렬하고 뜨거운 반응을 나타냈다.이와 함께 당일 소셜네트워크서비스(SNS) 트위터의 월드와이드(전세계) 트렌드에는 'JEON JUNGKOOK', 'JUNGKOOK'이 각각 1위를 차지했고, 'VAMPIRE JUNGKOOK' 2위, '#Editor_JK' 3위, '#Photo_Folio' 6위, 'MYSELF AND JUNGKOOK' 7위, 'VAMPIRE JK' 8위, 'JJK1 IS COMING' 20위 등 정국 관련 키워드가 대거 장악했다.또한 트위터 미국 실시간 트렌드에 'JUNGKOOK' 1위, 'VAMPIRE JUNGKOOK' 3위, 'MYSELF AND JUNGKOOK' 3위, 'VAMPIRE JK' 5위, 'JEON JUNGKOOK' 12위, 한국 실시간 트렌드에는 '뱀파이어' 1위, '#Editor_JK' 9위 등이 이름을 올렸다.특히, 세계 최대 검색 엔진 구글에서는 전세계 뱀파이어 관련 검색 1위에 정국의 이름이 오르기도 하는 등 국내를 비롯해 전세계에서 나타난 강력한 화제성과 인기를 보여줬다.더불어 미국 저명한 음악 매체 빌보드, 연예 매체 숨피, 올케이팝, 코리아부, 브라질 매체 퓨어 브레이크 브라질, 팝 라인, 인도 매체 롤링스톤 인디아, 발리우드 라이프, 레이트스틀리, 페루 매체 라리퍼블리카, MTVLA, 셀럽 아랍, 더 할리우드 리포트 등 세계 각국 매체와 공계들이 이를 집중 조명해 소식을 발 빠르게 전하며 뱀파이어 콘셉트와 팬들의 기대감에 대해 언급하기도 했다.한편, 영상 제작 및 사진 컨텐츠 '골든 클로젯 필름'(G.C.F), '골든 클로젯 픽처'(G.C.P)의 '꾹감독'으로 활약해 온 정국은 기획 단계부터 콘셉트, 의상, 소품에 이르기까지 자신의 화보 작업 전반에 참여했다.정국의 화보는 오는 9월 1일 발매되며, 예고 이미지를 시작으로 발매 전까지 무드 티저, 콘셉트 필름, 프리뷰 이미지 등이 연이어 공개될 예정이라 전해졌고 지금까지 드러내지 않았던 '강렬' 콘셉트를 선정한 정국이 재해석한 이색적인 모습에 대한 기대감을 한껏 고조시켰다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr