이효리 /사진제공=웨이브, RBW

가수 이효리가 마마무의 노래 중 자신의 최애곡으로 'HIP'을 꼽았다.이효리는 지난 25일 전편 공개된 웨이브 오리지널 마마무 다큐멘터리 4부작 'MMM_Where are we now(마마무_웨얼 아 위 나우)'에 인터뷰이로 나섰다. 후배 걸그룹 마마무를 지원 사격한 것.'MMM_Where are we now'에서 이효리는 마마무 멤버들과 포장마차 회동을 갖고 걸그룹 선배로서 조언을 들려주는 한편, 마마무의 활약을 지켜봐 온 선배로서 별도의 인터뷰에 응하면서 마마무에 대한 애정을 드러냈다.특히 이효리는 마마무의 2019년 활동 곡 'HIP'을 자신의 최애곡으로 꼽았다. 그는 "마마무의 노래들이 전체적으로 다 좋았지만, 'HIP'이라는 노래를 듣고 '부럽다'는 감정이 들었다"고 밝혔다.'HIP'에 대해 이효리는 "영(Young)하면서도 너무 섹시미만 강조하지 않은 느낌이라 멋있다는 생각이 드는 곡이었다. 안무와 무대 의상, 멤버들의 표정과 제스처 등이 다 좋았다. 내가 하고 싶어질 정도였다"며 칭찬했다.백지영 역시 "'HIP'이라는 노래를 듣고 뮤직비디오를 봤을 때 '자신감의 절정'이라는 느낌을 크게 받았고, 카타르시스가 느껴졌다"고 힘을 보탰다. 이어 "선배 가수로서도 '저런 걸 다시 한번 해봐야겠다'는 자극제가 됐다"고 덧붙였다.한편 웨이브 오리지널 'MMM_Where are we now'는 마마무의 데뷔부터 최정상에 서기까지의 모든 과정을 담은 4부작(120분) 다큐멘터리다. 멤버들에게 찾아온 고민과 성장통을 담아내 같은 시대를 살아가는 청춘들에게 뜨거운 화제와 공감을 모으고 있다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr