아이콘, 자체 제작 예능 'iKON ON AIR' 론칭

아이콘(iKON)이 새로운 자체 제작 예능으로 글로벌 팬들에게 즐거움을 선물한다.

YG엔터테인먼트는 "신규 웹예능 'iKON ON AIR'가 3월 22일 아이콘 유튜브 채널에서 첫 방송된다"며 "아이콘은 매주 화요일 재미있는 토크, 멤버간 케미스트리가 돋보이는 게임 등 다양한 코너로 팬들을 찾아뵐 예정"이라고 16일 전했다.

이와 함께 YG는 'iKON ON AIR' 티저 영상을 공개했다. 약 50초의 짧은 분량이지만 아이콘만의 자신감 넘치는 에너지와 자유분방한 매력이 담겨 팬들의 마음을 설레게 했다. 그간 쉽게 볼 수 없었던 여섯 멤버의 추격전, 숨 막히는 심리전 같은 색다른 이야기가 예고돼 궁금증을 키웠다.

아이콘의 새 콘텐츠가 준비되면서 이들 컴백에 대한 기대감도 커졌다. 2015년 데뷔 이래 '죽겠다 (KILLING ME)' '사랑을 했다 (LOVE SCENARIO)' '취향저격' '지못미' '리듬 타 (RHYTHM TA)' '왜왜왜 (Why Why Why)' 등 다수의 히트곡을 연달아 배출한 이들인 만큼 글로벌 팬들의 관심이 쏠릴 전망이다.

