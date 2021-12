'인기가요'(사진=방송 화면 캡처)

그룹 에버글로우(EVERGLOW)가 거침없는 항해로 세계관을 확장했다.



에버글로우(이유, 시현, 미아, 온다, 아샤, 이런)는 12일 오후 방송된 SBS ‘인기가요’에 출연해 세 번째 미니앨범 ‘Return of The Girl (리턴 오브 더 걸)’ 타이틀곡 ‘Pirate (파일럿)’ 무대를 선보였다.



이날 에버글로우는 한층 더 화려해진 비주얼로 팬심을 약탈했다. 우주 해적으로 변신한 에버글로우는 화이트 앤 블랙 스타일링을 더해 눈을 뗄 수 없는 무대를 완성했다.



에버글로우는 지구를 넘어 우주급 퍼포먼스를 선보이며 시청자들의 시간을 순간 삭제했다. 다채로운 대형으로 일사분란하게 움직이며 화려한 퍼포먼스를 쉴 틈 없이 선보였다. 특히 MZ세대 감성으로 재해석한 ‘시건방 해적춤’으로 강한 중독성을 유발했고 디테일을 살린 제스처로 시선을 사로잡았다.



에버글로우의 신곡 ‘Pirate’는 해적이 되어 우리만의 스타일로 세상을 이끌어 갈 에버글로우의 포부를 담은 곡으로, 듣기만 해도 눈앞에 축제가 펼쳐지는 듯 신나는 사운드가 매력적이다.



한편, 에버글로우는 각종 음악 방송과 콘텐츠를 통해 ‘Return of The Girl’ 활동을 이어가고 있다.

신지원 텐아시아 기자 abocato@tenasia.co.kr