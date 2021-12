'먹보와 털보'./사진제공=넷플릭스

넷플릭스 새 예능 시리즈 ‘먹보와 털보’가 오리지널 사운드 트랙 중 하나인 ‘On the way’의 뮤직비디오를 공개했다.의외의 찐친인 '먹보' 비(정지훈)와 '털보' 노홍철이 전국을 누비며 각양각색 다양한 여행의 재미를 선보이는 릴랙스한 풀코스 여행 버라이어티 ‘먹보와 털보’ 중요 관람 포인트 중 하나인 OST 음악이 담긴 뮤직비디오가 공개됐다.이상순 음악감독의 참여로 화제를 모았던 ‘먹보와 털보’는 기존에 발매된 음악들을 상황에 맞게 골라 사용하는 예능프로그램들과 달리 전곡이 새롭게 작업됐다. 뮤직비디오와 함께 공개된 ‘On the way’는 먹보 비의 테마곡으로, 비가 직접 노래해 감미로운 목소리를 들려주며 곡의 매력을 배가시킨다.두 남자의 릴랙스한 여행에 딱 들어맞는 곡인 ‘On the way’는 이상순의 총괄 아래 그가 평소 눈여겨보던 뮤지션인 밴드 실리카겔의 김춘추가 작곡과 편곡을 맡았다. 또한 아이유, 박효신 등 수많은 아티스트들과 ‘놀면 뭐하니?’ 유산슬의 히트곡 ‘사랑의 재개발’의 작사를 맡아 제작진과도 인연이 깊은 김이나가 작사를 맡았다.뮤직비디오 속 비와 노홍철의 유쾌함 가득한 우정과 가슴이 뻥 뚫리는 환상적인 풍경들은 ‘먹보와 털보’가 대한민국의 어떤 아름다운 모습들을 보여줄지 궁금증을 더한다.3500cc 바이크를 타면서도 질주가 아닌 유람을 즐기는 먹보 비와 털보 노홍철의 라이딩에 어울리는 서정적이고 잔잔한 어쿠스틱 기타를 기반으로 한 ‘먹보와 털보’ OST는 에피소드마다 다른 테마의 곡으로 구성되어 시청자들에게 보고 듣는 재미를 동시에 선사할 예정이다.‘먹보와 털보’ 오리지널 사운드 트랙은 오는 12월 11일 각종 음원 사이트에서 만나볼 수 있다.비, 노홍철 그리고 김태호, 장우성, 이주원 PD와 뮤지션 이상순이 손잡고 선보일 찐 우정여행 버라이어티 ‘먹보와 털보’는 오는 12월 11일 넷플릭스에서 전 세계 190여 개국에 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr