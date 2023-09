다채로운 음악 세계의 소유자로 알려진 싱어송라이터 황재웅이 신곡 ‘넌 너무 위험해’를 발표했다.소속사 ㈜213엔터테인먼트가 1일 공개한 ‘넌 너무 위험해’는 황재웅의 새로운 싱글 ‘Welcome to the 너와 나의 사이’의 타이틀 곡으로, 해당 싱글은 ‘설레는 상대를 나의 세계에 초대한다’는 내용과 동시에 ‘리스너들을 황재웅의 음악 세계로 초대한다’는 의미도 담고 있다.타이틀곡 ‘넌 너무 위험해’는 피아노와 EP가 중심이 되는 미디엄 템포 R&B 곡으로 황재웅의 달달한 보이스를 느낄 수 있다.㈜213엔터테인먼트와 BIG TRAIN MUSIC LABEL(빅 트레인 뮤직 레이블)의 대표이자 ARTM(아트엠) 예술팀, 다니밴드 소속 멤버로도 활동 중인 황재웅은 프로듀서와 싱어송라이터로도 잘 알려져 있으며 실제로 본인의 모든 곡들을 직접 프로듀싱하고 있다.지난 2022년 가을에는 J Breath, 블랙관과 함께 ‘Love to Dream’(러브 투 드림)을 발매하여 많은 이들의 사랑을 받기도 했으며 영화와 드라마 음악감독도 맡는 등 활발한 활동을 이어가고 있다.황재웅은 “이번 신곡을 통해 많은 리스너들이 설렘을 느끼실 수 있으면 좋겠으며 앞으로도 많은 곡들을 선보여 나가겠다”고 전했다.황재웅의 ‘넌 너무 위험해’는 1일 정오부터 전 온라인 음원사이트에서 감상할 수 있다.텐아시아 뉴스룸 news@tenasia.co.kr