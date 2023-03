'박연진 딸 예솔' 오지율, 하도영 vs 전재준 더 좋은 아빠는? "내 비타민 내 영양제"('엘르')

아역배우 오지율이 '더 글로리' 정성일, 박성훈 두 사람 모두 친절했다고 밝혔다.28일 엘르 코리아 유튜브 채널에는 '하도영 아빠 VS 전재준 삼촌 누가 더 좋아요? 더글로리 공주님 오지율의 ASK ME ANYTHING'라는 제목의 인터뷰 영상이 게재됐다.도영 아빠(정성일 분)와 재준 삼촌(박성훈 분) 중 더 좋은 아빠는 누구냐는 물음에 오지율은 난감해했다. 오지율은 "아빠는 '내 비타민 내 영양제'인가. 빙글빙글 돌려주는 장면을 너무 재밌게 해줬고 너무 친절하게 대해줬다. 재준이 삼촌은 연기를 실감나게 했다. 연기도 잘하지만 친절하게 대해줬다"며 선택하지 못했다.'더 글로리'에서 하예솔 역 외에 탐나는 역할이 있냐고 묻자 오지율은 "없다"고 답했다. 오지율은 만 8세지만 '더 글로리'는 청소년 관람불가 등급. 이에 "내용은 잘 모르지만 복수극이라는 건 알아서, 문동은 선생님(송혜교 분)이 좀 무섭게 한 거 같다. 그런 역할을 맡으면 무서울 것 같다. 사람을 해치는 일은 못하겠다"며 순수한 면모를 드러냈다.'더 글로리' 촬영에서 가장 기억에 남는 순간을 묻자 오지율은 "모든 순간"이라고 답했다.오지율은 '이상한 변호사 우영우'에도 출연했다. 오지율은 "'우영우' 대본을 오디션 하기 전에 받았을 때 앞이 깜깜했다. 이렇게 긴 법정 대사를 어떻게 내가 외우지 싶었다"고 털어놓았다.오지율은 넷플릭스 '더 글로리'에서 박연진(임지연 분)·하도영(정성일 분)의 딸 하예솔 역을 맡아 인상적인 연기를 보여줬다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr