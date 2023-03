'박연진 딸' 오지율 "거울 보면 너무 예뻐, 자아도취…장래희망=사육사'('엘르 코리아')

아역배우 오지율이 사육사가 꿈이라고 밝혔다.28일 엘르 코리아 유튜브 채널에는 '하도영 아빠 VS 전재준 삼촌 누가 더 좋아요? 더글로리 공주님 오지율의 ASK ME ANYTHING'라는 제목의 인터뷰 영상이 게시됐다.동물 유치원 선생님이 되고 싶다고 했던 오지율은 지금은 꿈이 바뀌었다고 밝혔다. 오지율은 "아직 동물에 관련된 직업이다"며 장래희망이 사육사라고 답했다. 오지율은 "뱀이나 도마뱀, 징그러워하는 분들이 많지 않나. 저는 귀여워 보인다"고 설명했다.거울을 보며 드는 생각을 묻자 오지율은 "비밀인데 저는 사실 자아도취다. 너무 이쁘다"며 꺄르르 웃었다. 어떤 때가 가장 예뻐보이냐고 하자 오지율은 "행복할 때. 환하게 웃을 때가 제일 예쁜 것 같다. 지금처럼"이라며 웃어 보였다.오지율은 넷플릭스 '더 글로리'에서 박연진(임지연 분)·하도영(정성일 분)의 딸 하예솔 역을 맡아 인상적인 연기를 보여줬다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr