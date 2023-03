방탄소년단 정국 'Dreamers' 2023년 2월 '핫' 월드송 1위 선정...식을 줄 모르는 '인기 흥행 열풍'

방탄소년단(BTS) 정국의 'Dreamers'(드리머스)가 '핫' 월드송 1위에 선정되며 식을 줄 모르는 인기 흥행 열풍을 과시했다.글로벌 팬 투표 사이트 킹초이스(King Choice)가 주최한 'HOT 50 WORLD SONGS FEBRUARY 2023'(2023년 2월 핫 50 월드 송) 투표에서 정국의 'Dreamers'가 1위를 차지했다.'Dreamers'는 지난해 11월 20일 정국이 발매한 '2022년 FIFA(피파) 카타르 월드컵' 공식 사운드트랙으로 총 4만 4141을 득표해 1위의 왕좌에 올랐다.1위 'Dreamers'에 이어 2위에는 슈퍼주니어(SUPER JUNIOR)의 Celebrate, 3위에는 드림캐쳐의 VISION, 4위에는 방탄소년단(BTS)의 Yet To Come, 5위에는 정국과 미국 싱어송라이터 찰리 푸스의 협업곡 'Left and Right'(레프트 앤드 라이트), 6위에는 방탄소년단 진의 The Astronaut, 7위에는 블랙핑크(BLACKPINK)의 Shut Down, 8위에는 엑소(EXO)의 Don't fight the feeling, 9위에는 트와이스(TWICE)의 Talk That Talk, 10위에는 에스파(aespa)의 Girls 등 글로벌 히트곡들이 올랐다.앞서 정국은 킹초이스가 진행한 '2021년~2022년 세계에서 가장 잘생긴 남성 100인'에서 '2년 연속' 1위, 2020년~2021년 '베스트 K팝 막내 '에서 '2년 연속' 1위, 2022년 '상반기 결산 베스트 비주얼-남자 부문'에서 1위로 이름을 올린 바 있다.'Dreamers'는 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이(Spotify)에서 한국 솔로 가수의 솔로곡 '최단' 기간인 93일 만에 1억 8000만 스트리밍을 넘어서는 막강한 음원 저력을 보여줬다.'Dreamers'는 역대 월드컵 공식 사운드트랙 '최초'로 빌보드의 디지털 송 세일즈 차트 1위를 비롯해 '2주 연속' 월드 디지털 송 세일즈 차트 1위를 차지했고, 월드컵송 사상 '최초'로 발매 첫날 아이튠즈 100개 국가 이상에서 1위를 기록하는 역사를 썼다.또 'Dreamers'는 '10일 연속' 월드와이드(전세계) 아이튠즈 송 차트 1위를 기록한 바 있다. 이에 정국은 2022년 아이튠즈의 월드와이드 아이튠즈 송 차트에 K팝 가수 '최장' 기간 1위로 진입하는 신기록을 수립했다.이와 함께 방탄소년단 공식 유튜브 채널 '방탄TV'(BANGTANTV)에 '정국 (Jung Kook) 'Dreamers' @ FIFA World Cup Qatar 2022 Opening Ceremony' 라는 제목으로 게재한 '2022년 FIFA 카타르 월드컵' 개막식 공연 영상은 역대 아시아인 솔로 가수 라이브 공연 '최초'이자 역대 아시아인 가수 라이브 공연 '최단' 조회수 1억을 기록했다.한편, 정국은 '2022년 FIFA 카타르 월드컵' 개막식에서 한국 가수 '최초'로 월드컵 공식 사운드트랙을 라이브 퍼포먼스로 펼치며 레전드급 메인 하이라이트 무대를 선보였다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr