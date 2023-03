김선호 / 사진=김선호 인스타그램

배우 김선호가 근황을 전했다.김선호는 지난 3일 자신의 인스타그램 계정에 "실시간 선호. 짜잔"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진에는 청량한 분위기를 자아낸 김선호의 모습이 담겨있다.한편, 김선호는 오는 4월 홍콩에서 팬미팅 '2023 KIM SEON HO ASIA TOUR IN HONGKONG 'ONE, TWO, THREE, SMILE'을 개최한다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr