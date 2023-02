방탄소년단 정국 개인 화보집 '3차 품절 신화'→멤버 최초·유일 '초강력 인기'

방탄소년단(BTS) 정국의 개인 화보집이 3차 품절 신화를 일으키며 '정국 효과'의 위력을 제대로 입증했다.지난 3일 글로벌 팬 커머스 플랫폼 위버스샵 글로벌에서 방탄소년단 멤버 정국의 '스페셜 8 포토-폴리오(Special 8 Photo-Folio)', Me, Myself, and Jung Kook 'Time Difference' 개인 화보집이 품절됐다.해당 정국의 개인 화보집은 지난해 8월 위버스샵에서 판매를 시작했고, 이번까지 방탄소년단 멤버들 중 '최초'이자 '유일'하게 3차 품절을 기록하는 초강력 인기를 자랑했다.정국의 개인 화보집은 1차 판매 시작 1분 만에 위버스샵 미국에서 초고속 품절됐고 글로벌에서도 5분 만에 완판되는 대폭발적인 인기를 나타냈다.또 같은 날 2차 판매가 곧바로 진행된 후에도 위버스샵 글로벌에서 약 20분 만에 또 한번 품절 릴레이를 이어가며 정국의 엄청난 인기와 파급력을 실감케 했다.정국은 해당 개인 화보집에서 '21세기 뱀파이어' 라는 콘셉트 선보였다.정국은 각성하는 뱀파이어를 재해석하며 옴므파탈, 치명, 섹시, 청순, 청초, 신비 등 마성의 매력을 표출해 팬심을 강탈했다.더불어 정국은 황홀한 남신 자태로 비주얼 리즈를 갱신하며 헤어나 올 수 없는 뱀파이어 매력을 뽐냈다.특히 정국은 기획부터 콘셉트, 의상, 소품 등 전반적인 분야에 직접 참여하며 자신만의 유니크한 감성과 개성을 담아냈다.앞서 정국이 자체 디자인한 무드등과 집업 후디 4종으로 구성된 '아티스트-메이드 컬렉션' 굿즈도 위버스샵에서 3차까지 올 완판되기도했다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr