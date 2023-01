장원영 / 사진=장원영 인스타그램

아이브 장원영이 근황을 전했다.장원영은 28일 자신의 인스타그램 계정에 "As if I were a rabbit"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진에는 아름다운 미모를 과시하고 있는 장원영의 모습이 담겨있다.한편, 장원영이 속한 아이브는 오는 2월 11일 첫 번째 팬 콘서트 '더 프롬 퀸즈(The Prom Queens)'를 연다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr