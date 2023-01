방탄소년단 정국 '2년 연속' 전 세계 가장 잘생긴 남자 1위 선정

방탄소년단(BTS) 정국이 '2년 연속' 전 세계 가장 잘생긴 남자 1위에 오르며 '월드와이드 비주얼 킹'의 명성을 빛냈다.정국은 전세계 팬들을 대상으로 킹초이스(King Choice)가 주최한 'The 100 Most Handsome Men in the World 2022'(2022년 세계에서 가장 잘생긴 남성 100인) 투표에서 1위를 차지했다.정국은 2022년 12월 31일까지 진행된 해당 투표에서 총 130만 3748을 득표했고 2위와 30만에 가까운 큰 표 차이를 나타냈다.특히 정국은 지난 2021년 킹초이스의 'The 100 Most Handsome Men in the World 2021'(2021년 세계에서 가장 잘생긴 남자 100인) 투표에서도 한 차례 1위에 오른 바 있어 '2년 연속' 왕좌를 거머쥐며 '세젤남'의 눈부신 위용을 떨쳤다.1위 정국에 이어 2위에는 중국 배우이자 가수 샤오잔(Xiao Zhan), 3위는 카자흐스탄 유명 싱어송라이터 디마시 쿠다이베르겐(Dimash Kudaibergen), 4위는 이민호, 5위는 태국 배우 메타윈 오파이암카천(Metawin Opas-iamkajorn), 6위는 방탄소년단 진, 7위는 이준기, 8위는 방탄소년단 뷔, 9위는 아스트로(ASTRO) 차은우, 10위는 지창욱 등이 올랐다.정국은 작년 6월 글로벌 팬덤을 위한 소셜네트워킹 플랫폼 팬투(FANTOO)가 진행한 '2022년 상반기 결산 베스트 비주얼-남자 부문'에서 1위를 차지했다.또 정국은 온라인 설문조사에서 네티즌들이 뽑은 '1997년 가장 잘생긴 남자 아이돌' 1위로도 선정됐다.2019년에는 정국이 미국 영화 사이트 'TC캔들러'(TC Candler)가 선정한 세계에서 가장 잘생긴 얼굴 100인' 에서 1위에 이름을 올린 바 있다.정국은 2018년 미국 미디어 기업인 '가제트 리뷰'가 팬들의 투표가 아닌 전문 기관을 통해 선정한 '세계 제일 미남 10인' 에 아시아인 유일하게 이름을 올렸고, TC 캔들러 아시아 태평양에서 주관하는 'Like TCCAsia'의 '2018년 아시아-태평양 미남' 2위 등에 오른 바 있다.정국은 미국 유력 주간지 '피플'(People)이 선정한 '2020년 가장 섹시한 인터내셔널 남성'(Sexiest International Man) 1위, '2022년 현존하는 가장 섹시한 남성'(SEXIEST MAN ALIVE 2022) 20대 부문, 전세계에서 가장 섹시한 25세 남성 대표로 뽑히는 영예를 안기도 했다.한편, 정국은 지난 1일 미국 저명한 음악 매체 롤링스톤(Rolling Stone)이 발표한 '역사상 가장 위대한 가수 200인'에 선정되며 글로벌 가수로서의 '비교 불가'한 명성과 영향력을 입증했다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr