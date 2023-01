배우 겸 가수 이준호가 화려한 슈트핏을 전했다.이준호는 8일 “Thank you THAILAND. I want to come back to be here again. Take care of yourself (고마워요 태국. 여기 다시 오고 싶어요. 건강 조심하세요)”라며 사진을 올렸다.사진 속 이준호가 화이트컬러 슈트를 입고 포즈를 취하고 있는 모습이 담겨있다.이준호는 7일 태국에서 열린 제37회 '골든디스크 어워즈'에서 시상자로 참석해 훈훈한 비주얼로 눈길을 모았다.조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr