방탄소년단 진 'The Astronaut', 헝가리 '싱글 톱 40 차트' 4주째 1위.. 아시아 솔로 최초

방탄소년단(BTS) 진이 '아시아 솔로 최초'로 헝가리 '싱글 톱 40' 차트에서 4주째 1위를 차지하며 최강 글로벌 파워를 입증했다.진의 첫 솔로 싱글 'The Astronaut'(디 애스트로넛)이 2022년 51주 차 헝가리 '싱글 톱 40 차트'(Hungary's Single Top 40 Chart/12월 16일~22일) 1위에 오르며, 3주 연속 1위에 등극했다.이는 아시아 역대 솔로 최초이자 유일한 기록으로 진은 신기록을 자체 경신했다.진의 'The Astronaut'은 지난 2022년 44주 차(10월 28일~11월 3일)에도 1위에 오른 바 있어, 총 4주의 1위를 기록했다.이로써 진은 헝가리 차트에서 3주 연속 1위와 4주째 1위에 등극한 최초이자 유일한 아시아 솔로 아티스트로 신기록을 세우며 최정상 솔로 아티스트의 파워를 보여줬다.진은 지난 헝가리 '싱글 톱 40' 차트(2020년 27주 차)에서 솔로곡 'Moon'(문)을 1위에 올리며, 방탄소년단 앨범에 수록된 솔로곡으로는 첫번째 1위이자, K팝 솔로 아티스트로는 두번째 1위를 기록했다.이로써 진은 헝가리 '싱글 톱 40' 차트에 솔로 2곡을 1위에 올린 두번째 한국 솔로 아티스트가 됐다.또한 진은 헝가리 싱글 차트에 'The Astronaut'을 비롯해 진의 솔로곡 'Moon', 'Yours'(유어스), '슈퍼 참치', 'Abyss'(어비스), '이 밤'까지 진입한 바 있다. 진은 총 6곡을 차트인하며 압도적 브랜드 파워를 과시했다.진의 'Moon'은 지난해 2월 공개된 헝가리 '2020 싱글 톱100'(2020 Single TOP100) 연말 결산 차트에서 88위에 오르며, 2020년 2월 발매된 방탄소년단 정규 4집 'MAP OF THE SOUL : 7' 솔로곡 중 유일하게 차트인을 기록했다. 뿐만 아니라 헝가리 '2020 싱글 톱 100' 연말 세일즈 결산 차트에서는 'Moon'이 71위를 차지했다. 이 역시 'MAP OF THE SOUL : 7' 솔로곡 중 유일한 차트인이다.진의 싱글 'The Astronaut'은 2022년 51주 차 '크로아티아 앨범 차트'(Croatia International Albums Chart - Top lista prodaje/12월 12일~12월 18일)에 32위로 재진입했다. 이는 해당 주 차트 유일한 아시아 솔로이자 최고 순위이다.진의 'The Astronaut'은 49주 차에도 7위에 진입하며, 역대 아시아 싱글 앨범으로는 방탄소년단 'Lights/Boy With Luv' 이후 두 번째로 높은 차트 순위를 기록했다.이로써 진은 아시아 역대 두번째로 2주의 차트인을 기록했으며, 크로아티아 앨범 차트에 그룹과 솔로 아티스트 이름으로 싱글 앨범 최고 순위를 기록한 유일한 아시아 아티스트가 됐다.진의 'The Astronaut'은 미국, 일본 빌보드뿐 아니라 영국 차트에서도 최근 10년내 한국 솔로 기록들을 경신하며 신기록을 세웠다. 볼리비아, 베트남, 홍콩, 인도, 인도네시아, 말레이시아, 페루, 필리핀, 한국의 빌보드 송 차트와 인도, 독일, 그리스, 싱가포르, 뉴질랜드 등 세계 각 국 차트도 휩쓸었다.진은 'The Astronaut' 발매와 동시에 폭발적 인기를 끌며, 전 세계 음반 시장에서 눈부신 기록을 달성하고 있다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr