힙합 크루 DPR이 서울에서 ‘THE REGIME TOUR FINALE IN SEOUL’ 공연을 개최하고 월드투어의 대미를 국내 팬들과 함께 장식할 예정이다.DPR은 지난 9월 북미를 시작으로 전세계 42개 도시에서 두번째 월드투어를 성황리에 마쳤다.DPR IAN은 첫 정규앨범 발매 이후 처음 선보이는 공연으로 앨범 수록곡 ‘Ballroom Extravaganza’, ‘So Beautiful’ 등 다양한 곡의 퍼포먼스를 준비했다. DPR LIVE는 ‘Venus’, ‘Yellow Cab’ 등 감각적인 선곡, 젠틀한 무대 매너로 팬들에게 감성적이고 경쾌한 무대를 선보였다.이번 ‘THE REGIME TOUR FINALE IN SEOUL’에는 DPR 소속 아티스트 DPR IAN, DPR LIVE, DPR CREAM을 포함한 크루 전체가 무대 연출과 기획에 직접 참여하여 첫 완전체 무대를 꾸밀 예정이다.소속사 관계자는 “DPR은 감각적이고 정밀한 편곡과 강렬한 비주얼 영상을 제작 중이며 이는 관객들을 매료시키기에 충분하다”고 말했다.한편 DPR은 2023년 2월 4일, 2월 5일 이틀간 잠실 SK 핸드볼경기장에서 ‘THE REGIME TOUR FINALE IN SEOUL’ 콘서트를 개최한다.우빈 텐아시아 기자 bin0604 @tenasia.co.kr