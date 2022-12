블랙핑크 리사가 로제와의 데이트를 즐겼다.리사는 최근 "Day out in London with @roses_are_rosie 🤍"라는 글과 함께 사진을 게재했다.해당 사진 속 리사와 로제가 영국 런던에서 노는 모습. 두 사람은 서로에 장난을 치며 즐거운 한 때를 보내고 있다.한편 미국 시사주간지 타임(TIME)이 선정하는 ‘올해의 엔터테이너(Entertainer of the year)’에 걸그룹 블랙핑크가 선정됐다. 한국 가수가 선정된 건 2020년 방탄소년단(BTS)에 이어 두 번째다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr