방탄소년단 지민, 틱톡 평정한 인기 위에 최상급 인기 '지민급 인기'

방탄소년단 지민이 배경음악, 콘텐츠 등 다양한 방면에서 맹활약하며 ‘틱톡’(TikTok) 최강자의 면모를 뽐냈다.틱톡에 따르면 지민의 OST ‘위드 유’(With You)가 지난 24일 기준 총 20만 회 이상 배경음악으로 사용되어 방탄소년단이 발매한 OST 중 가장 많은 사용량을 나타내는 기염을 토했다.지민은 ‘위드 유’에 앞서 솔로곡 ‘필터’(Filter)가 이용자들의 꾸준한 사랑을 받고 있는 가운데 29일 기준 총 42만 4000건 이상 배경음악으로 사용되어 빌보드 '핫 100' 1위 곡 '퍼미션 투 댄스'(Permission to Dance)와 '작은 것들을 위한 시'(Boy With Luv), '페이크 러브'(Fake Love) 등의 타이틀곡 및 수록곡 '고민보다 Go'에 이어 5위에 등극, 10위권 내 유일한 솔로곡이다.특히 지민은 지난 10월 부산 콘서트를 통해 첫 공개한 ‘RUN BTS’(달려라 방탄) 무대에서 타의 추종을 불허하는 파워풀한 춤과 완벽한 라이브로 무대를 장악해 10월 19일 기준 틱톡 트렌딩 차트에서 '#jimin'이 한국 7위를 기록한 데 이어 '#ジミン'이 일본 6위로 아이돌 중 최고 순위에 오른 바 있다.이후 ‘RUN BTS’ 지민 포커스 영상이 쏟아져 나와 인기를 실감케한 한편 지난 13일과 14일 공개된 안무 연습 영상 및 챌린지 영상에서 고개를 크게 회전시키는 유연하면서도 파워 넘치는 표현력의 디테일로 안무의 완성도를 높여 보는 이들에게 짜릿한 쾌감을 안기며 화제몰이에 불을 붙였다.지민과 멤버 슈가가 함께한 이 틱톡 영상은 29일 기준 3980만 조회수로 멤버들의 ‘RUN BTS’ 챌린지 영상 중 최고 조회수를 기록하고 있으며, 지민을 필두로 슈가, 제이홉이 뭉친 '좋아요' 댄스 영상 또한 9160만 조회수, 1520만 '하트'로 큰 인기를 끌고 있다.뿐만 아니라 지민의 '방방콘'(방에서 즐기는 방탄소년단 콘서트) 홍보 영상이 1억 2620만 뷰, '좋아요' 1340개로 개인으로는 여전히 한국 최고 조회수를 자랑하고 있으며 '멈출 수 없는 지민의 다이너마이트 댄스'는 1억 540만 뷰, 1540만 '좋아요'로 그야말로 인기위에 최상급 인기를 뜻하는 신조어인 '지민급 인기'를 누리고 있다.지민의 또 다른 단독 콘텐츠이자 '2021 MAMA'의 '틱톡 페이보릿 모먼트' 상을 수상한 '퍼미션 투 댄스' 안무 영상은 7520만 조회수와 1130만 '하트', 'Flowers for ARMY'는 5910만 조회수, 1120만 '하트'를 받는 등 개인 계정 없이도 많은 이용자들의 사랑을 증명했다.한편 지민은 틱톡에서 고유 해시태그 '#jimin'이 1240억뷰를 돌파, ‘#parkjimin ' 266억, ‘#btsjimin ' 78억 등 언급량 톱3 총 1584억 뷰 이상을 기록하며 지난해 기준 이용자 10억을 돌파한 틱톡을 통해 세계적 파급력을 입증하고 있다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr