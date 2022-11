방탄소년단 진, ‘디 애스트로넛(The Astronaut)’ 뮤직비디오 현장 스케치 공개

방탄소년단(BTS) 진이 공식 트위터와 팬커뮤니티 위버스(weverse)를 통해 첫 솔로 싱글 'The Astronaut'(디 애스트로넛) 뮤직비디오 촬영과정을 담은 사진들(MV Photo Sketch)를 공개했다.사진 속 진은 자연스러운 멋을 풍기는 웨이브 헤어로 이웃집 소녀가 혼자 자전거를 탈 수 있게 도와주고 응원하는 모습, 낱말 퍼즐을 풀며 상념에 잠기는 표정, 스타일리시한 블랙 슈트 차림으로 자신이 타고 온 우주선을 바라보며 깊은 생각에 빠진 표정 연기로 팬들을 설레게 만들었다.또 이웃집 소녀에게 헬멧을 씌어주는 모습, 소녀가 진의 볼을 가지고 장난치는 모습, 우주인 차림을 한 사람을 보며 '내가 우주인인데 넌 누구야?'라고 생각하는 표정, 자전거를 탄 모습, 미국의 도시를 걷는 모습 등으로 한 편의 영화같은 뮤직비디오를 선보였다.모든 장면들은 팬을 사랑하는 진의 진심을 담아 만든 'The Astronaut' 노래의 애틋하고 아련한 정서를 극대화하며 사랑스럽고 신비한 매력을 발산했다.미국 빌보드 핫 100(Billboard Hot 100/11월 12일 자)에 51위로 데뷔, 역대 한국 솔로곡 중 싸이의 '젠틀맨' 다음인 두 번째의 높은 진입 순위이자 최근 10년간 발매된 한국 솔로곡 중 빌보드 핫 100에 가장 높은 순위 진입의 대기록을 달성하는 등 전 세계에서 폭발적인 반응을 이끌고 있는 진의 'The Astronaut'은 '전세계 유튜브 인기 동영상 음악 부문'에서도 최고 기록을 썼다.앞서 진의 자작곡 '슈퍼 참치'(Super Tuna)가 차지했던 K팝 솔로 가수 최초, 최장기간인 '전세계 유튜브 인기 동영상 음악 부문' 16일 연속 1위를 넘어서 17일 이상 연속 1위를 기록한 바 있다.뿐만 아니라, 진은 19일 발표된 11월 보이그룹 개인 브랜드평판 1위를 기록했다.'솔로','디 애스트로넛'등의 키워드로 긍정비율 83.6%를 달성하며 전 세계적으로 주목받는 보컬리스트 진의 뜨거운 글로벌 인기와 영향력을 실감케 했다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr