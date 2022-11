방탄소년단 정국 자작곡 'Still With You'→협업곡 'Left and Right' 100만 샤잠 돌파

방탄소년단(BTS) 정국의 자작곡과 협업곡이 샤잠(Shazam)에서 뛰어난 성적을 올렸다.글로벌 음원 검색 어플 샤잠에서 최근 정국의 자작곡 'Still With You'(스틸 위드 유)가 100만 샤잠을 넘어섰다.이와 함께 정국과 미국 싱어송라이터이자 팝스타 찰리 푸스가 협업한 히트곡 'Left and Right'(레프트 앤드 라이트)도 100만 샤잠을 돌파하는 막강한 인기를 보여줬다.2020년 6월 5일 발매한 'Still With You'는 국내는 물론 스포티파이, 애플뮤직 등 국내외 유료 음원 사이트에 올라있지 않고 어떠한 프로모션 없이도 식을 줄 모르는 뜨거운 롱런 인기를 이어가고 있다.'Left and Right' 또한 지난 6월 24일 발매 이후 여전히 '핫'한 음원 인기를 자랑하고 있다.특히, 샤잠은 세계 최대 음원 검색 플랫폼인 만큼 '찾아서 듣는 음원'으로 전세계 리스너들의 열띤 관심과 애정을 엿보게 했다.앞서 'Still With You'는 한국 남자 아이돌 솔로 '최초' 로 60만, 70만 샤잠을 기록하기도 했다.또 정국은 솔로곡 'Euphoria'(유포리아)와 'Still With You' 2곡으로 한국 남자 아이돌 '최초'이자 '유일'하게 70만 샤잠을 동시에 달성하는 강력한 보컬 파워를 보여줬다.이 밖에도 샤잠에서 정국의 솔로곡 'Euphoria'는 82만 이상, '시차'(My Time)는 38만 이상, 'Stay Alive'(스테이 얼라이브)는 33만 이상, 'Begin'(비긴)은 13만 이상의 샤잠을 달성했다.정국은 'Left and Right'로 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에 '17주 연속'으로 차트인했고, K팝 아이돌 '최초', '최장' 진입이라는 새 역사의 한 획을 그었다.더불어 정국은 'Stay Alive'와 '시차'로 빌보드 메인 싱글 차트 '핫100'에 95위, 84위로 각각 오른 바 있다.'Stay Alive'는 한국 웹툰 OST '최초'로 '핫 100' 차트에 차트인하는 영예를 안으며 K팝의 대기록도 써내려갔다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr