가수 장원영이 명품 미모를 보였다.최근 장원영은 자신의 인스타그램을 통해 "Playing alone in @miumiu🤍🤍"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 장원영은 올블랙 룩을 입고 고급미를 뽐냈다. 가을 느낌 물씬 나는 패션은 물론 장원영만의 사랑스러운 눈빛, 미모가 시선을 끈다.한편 장원영이 속한 아이브는 지난 8월, 세 번째 미니앨범 'After LIKE'로 활동했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr