방탄소년단 정국 '셀카 영상'서 머리만 쓸어 넘겼을 뿐인데 '트위터' 전세계+미국 실트 1위

방탄소년단(BTS) 정국이 셀카 동영상 하나로 전세계와 미국 실시간 트렌드 1위에 오르는 압도적 인기를 나타냈다.지난 13일 새벽 정국은 방탄소년단 팬 커뮤니티 위버스를 통해 약 1분에 달하는 셀카 동영상을 게재했다.해당 영상에서는 정국이 끼고 있던 안경을 벗으며 미간을 찌푸린 채 진지하고 근엄함에 찬 분위기를 자아냈다.이어서 정국은 펌을 넣은 풍성한 앞 머리를 여러 번 넘기며 아무 말 없이 정면을 바라봐 보는 이들의 궁금증을 자아냈다.이후 정국은 갑자기 중저음톤으로 "쟈만..." 이라고 말하며 운을 뗐고, 이어 "해피 벌스데이...해피 벌스데이 브로" 라며 생일 축하 메시지를 전했다.특히 정국은 특유의 날렵한 명품 턱 선과 선이 뚜렷한 이목구비로 새벽에도 자체 발광하는 조각 민낯 비주얼을 뽐내 여심을 녹였다.또 정국은 머리만 쓸어 넘겼을 뿐인데 짙은 성숙미와 섹시한 남성미를 동시에 발산해 심쿵을 안겼다.이에 정국이 셀카 동영상을 올린 이후 1시간 만인 새벽 5시 경(한국 시간) 소셜네트워크서비스(SNS) 트위터의 미국 실시간 트렌드에 'JEON JUNGKOOK'(전 정국)이 1위로 올랐고 3시간 이후인 오전 7시 경에는 월드와이드(전세계) 실시간 트렌드 1위에 'JEON JUNGKOOK'이 이름을 올리는 등 폭발적 관심과 화제성을 나타냈다.이에 팬들은 "전정국 새벽에 머리 몇 번 넘겼을 뿐인데 월드 미국 실트 1위 먹었구나ㅋㅋ" "와 정국 진짜 잘생기겼다 매력오짐" "아침부터 심장 부여잡음 정구가~~" "아침에 본 이후로 계속 보고있다 오늘은 뭔가 넘 섹시하고 나른한게 미쳤다 정구가" "부산콘 가서 너무 다행이다ㅠㅠ" "콘서트에서 얼마나 멋진 모습을 보여줄려고 그러는지.. 두근!!" "청순 단아하게 잘생겼어ㅠㅠ 얼굴공격하며 사랑고백 직전 분위기라 너무 설레네ㅋㅋ" "레젼드 올거 같다 ㄷㄷ무대하면서 땀이 나면 더 존잘이 됨 ㅋㅋ" "부산콘 기대된다 아아아 심장아 나대지마" "트위터도 난리나고 실트도 난리났다" "미국 월와 실트 1위 정국이만의 여유로운 슈스 바이브 너무 머시써" 등 열띤 호응과 다가올 부산 콘서트에 대한 기대감도 나타냈다.한편, 정국이 속한 그룹 방탄소년단은 오는 15일 부산아시아드주경기장에서 2030 부산세계박람회 유치 기원 콘서트 'BTS 'Yet To Come' in BUSAN'을 개최한다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr