엔하이픈 니키 / 사진=텐아시아DB

엔하이픈 니키가 '춤선이 매력적인 남자 가수' 1위를 차지했다.텐아시아는 9월 8일부터 9월 20일까지 톱텐 텐아시아 홈페이지를 통해 '춤선이 매력적인 남자 가수는?'이라는 주제로 설문을 진행했다.해당 투표에서 엔하이픈 니키는 하트 570개를 얻어 1위에 올랐다. 엔하이픈은 한터차트 밀리언 인증패 최소연차 수상자로 이름을 올렸다. '한터차트 공식 초동 인증패'는 실시간 음악차트인 한터차트에서 집계하는 '초동 판매량' 데이터를 근거로 일정 음반 판매량을 넘긴 아티스트의 공식 기록을 인증하는 기념패다. 엔하이픈은 '매니페스토 : 데이 1'으로 초동 집계 이틀 만에 100만 장 이상의 판매량을 기록하며 자체 최고 초동 기록이었던 81만 장(정규 1집 '디멘션 : 딜레마')를 뛰어넘었다. 또한 역대 초동 밀리언 돌파 아티스트 가운데 최소 연차로 이름을 남겼다.2위는 하트 195개를 획득한 세븐틴 호시가 차지했다. 세븐틴은 오는 11월 9일 일본 첫 번째 EP 'DREAM'을 발매한다. 월드투어 'BE THE SUN' 북미 투어를 성공적으로 마친 세븐틴은 10월 1~2일 방콕, 8~9일 마닐라, 13일 싱가포르 등 아시아 4개 도시에서 총 7회에 걸쳐 공연을 한다. 또한 11월 19~20일 오사카, 26~27일 도쿄, 12월 3~4일 아이치로 이어지는 일본 돔 투어를 펼친다.방탄소년단 제이홉은 하트 132개로 3위를 기록했다. 제이홉은 지난 7월 솔로 앨범 'Jack In The Box'를 위버스 앨범 형태로 발매했다. 위버스 앨범은 기존의 QR코드 기반 위버스 서비스(VOD, 서베이, 엠블럼 제공 등)가 확장된 개념으로, QR코드를 통해 CD 앨범과 동일하게 고품질의 음원과 디지털 사진 콘텐츠를 경험할 수 있는 앨범. 제이홉과 'Jack In The Box'에 대해 해외 매체들은 "'Jack In The Box'는 간결하지만 강력한 앨범으로, 제이홉의 음악적 호기심과 마이크 앞에서의 능수능란함을 통해 그의 내면을 제대로 보여줬다"(미국 롤링스톤), "제이홉은 어마어마하게 강력하고 멈출 수 없는 존재로 돌아왔다"(영국 NME) 등 극찬했다.이어 에이티즈 산, 엔하이픈 희승, 방탄소년단 정국, 방탄소년단 뷔, 스트레이키즈 아이엔, 엔하이픈 선우, 방탄소년단 진이 10위 안에 들었다.현재 톱텐 텐아시아 홈페이지에서는 '청량한 매력이 있는 남자 가수는?', '야구장 데이트를 함께 하고 싶은 여자 가수는?'이라는 주제로 투표가 진행되고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr