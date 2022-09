제시카 /사진=제시카 인스타그램

가수 제시카가 일상을 공유했다.제시카는 24일 자신의 인스타그램에 "All my pink dreams came true♥♥"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 제시카는 핑크 드레스를 입고 포즈를 취하고 있다. 그는 명품 브랜드 V사의 행사에 모습을 드러냈다.한편 제시카는 중국 걸그룹 재데뷔 오디션 프로그램 '승풍파랑적저지3'에 출연, 최종 2위로 선정됐다. 그는 재미교포 사업가 타일러 권과 2013년부터 교제 중이다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr