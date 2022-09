방탄소년단 정국, '육각형 올라운더 아이돌' 1위 선정…글로벌 공식 '황금 막내'

방탄소년단(BTS) 정국이 '육각형 올라운더 아이돌' 1위에 선정됐다.참여형 모바일 아이돌앱 '아이돌챔프(IDOLCHAMP)'는 지난 8월 26일부터 9월 9일까지 '이것두 잘하고 저것두 잘하는 육각형 올라운더 아이돌은?' 이라는 주제로 투표를 실시했다.해당 투표에서는 올라운더 아이돌로 유명한 16인이 후보에 올랐고, 치열한 경쟁 끝에 총 득표 수의 37.03%를 기록한 방탄소년단 멤버 정국이 1위를 차지했다.1위 정국에 이어 박빙을 펼친 엑소 디오는 35.95%로 2위, 3위는 스트레이 키즈 한 12.98%, 4위는 투모로우바이투게더 연준 4.15%, 5위는 NCT 해찬 3.23%, 6위는 몬스터엑스 주헌 2.93%, 7위는 위아이 김요한 0.88%, 8위로는 빅톤 한승우 0.71%, 9위는 블랙핑크 제니 0.39%, 10위는 조승연 0.34% 등으로 나타났다.'육각형 아이돌'이란 비주얼은 물론이고 보컬, 춤, 퍼포먼스, 랩 등 모든 방면에서 월등하고 뛰어난 아이돌을 일컫는 말이다.정국은 글로벌 팬들 사이에서 이미 못하는 것이 없는 '황금 막내', '사기캐' 로 정평이 나 있다.특히, 정국은 메인 보컬, 리드 댄서, 서브 래퍼 등 다양한 포지션부터 무대에서 센터를 도맡아하는 만능 실력자이며 '본업 존잘' 이라는 수식어가 항상 따라다닐 만큼 '비교 불가'한 능력치도 탑재하고 있다.또 작사, 작곡은 물론 프로듀싱에도 참여하여 아티스트로서의 입지도 굳히고 있으며 운동부터 독학으로 익힌 영상 제작, 그림 그리기, 사진 촬영 등 예체능 분야에서 특출난 재능과 소질을 가지고 있다.이에 정국은 자체 컨텐츠 '골든 클로젯 필름'(G.C.F), '골든 클로젯 픽처'(G.C.P), '골든 클로젯 스케치'(G.C.S)로 꾸준히 작품을 공개해 왔으며 방탄소년단의 'Life Goes On'(라이프 고즈 온)의 뮤직비디오 감독으로도 대활약을 펼치는 등 올라운더 아이콘의 위엄을 떨치고 있다.더불어 정국은 잘생쁨한 세젤미 비주얼은 물론 타고난 센스와 위트 넘치는 매력부터 특유 귀여움에서 근육질 몸매를 소유한 섹시함까지 갖춘 반전 매력도 발산하며 전세계 여심을 한껏 홀리고 있다.최근 정국은 기획부터 콘셉트, 의상, 소품 등 전반적인 분야에 직접 참여한 솔로 화보집 '스페셜 8 포토-폴리오(Special 8 Photo-Folio)', Me, Myself, and Jung Kook 'Time Difference' 를 발간하는 새로운 도전에도 나섰다.해당 솔로 화보집에서 정국은 뱀파이어 콘셉트로 이색적이고 유니크한 변신과 개성을 선보였고 2차 예약 판매까지 품절되는 폭발적인 인기를 보여줬다.한편, 정국은 글로벌 팬덤들의 투표 애플리케이션 'STARPLAY'(스타플레이)에서 지난 1월에 진행한 '최고의 육각형 남자 아이돌' 투표에서도 1위에 오른 바 있어 '육각형 아이돌' 2관왕의 영예를 안았다.정국은 지난 6월 아이돌챔프에서 진행한 '최고의 막내' 투표에서 1위, 팬플러스에서 진행된 '베스트 만능돌 선발대회' 투표에서도 1위에 오르는 등 글로벌 공식 '황금 막내' 위용도 자랑했다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr