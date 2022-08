사진=김민 인스타그램

김민이 가족여행 중인 근황을 전했다.김민은 20일 자신의 인스타그램에 "Pompeii and Mt. Vesuvius! Not gonna lie. It was super hot!!!"이라고 글을 올렸다. 사진 속 김민 가족은 이탈리아 폼페이 유적을 관람하고 있는 모습. 김민의 딸은 엄마를 똑 닮아 놀라움을 자아낸다. 황신혜는 "민이 넌 줄 알았어.. 진짜 신기신기"라고 댓글을 달았다.김민은 영화감독 출신 사업가 이지호와 2006년 결혼했으며, 현재 미국 LA 부촌에 거주하고 있는 것으로 알려졌다. TV조선 예능 '아내의 맛'에 출연했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr