배우 허성태가 불쾌한 일상을 전했다.허성태는 15일 자신의 인스타그램에 "Do you wanna die? Not me(죽고 싶어? 나 아니야)"라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 허성태의 이름과 얼굴을 사용한 사칭 계정 캡처가 담겨있다.이후 사칭범은 계정에 허성태의 사진을 올리며 "천사", "나를 죽이겠다는 말을 멈춰주세요"라고 밝혔다. 현재 해당 계정은 허성태의 팬페이지로 운영 중이다.한편 허성태는 최근 개봉한 배우 이정재 감독의 데뷔작 영화 '헌트'에 출연했다.사진=허성태 SNS조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr