구준엽 /사진=구준엽 인스타그램

가수 구준엽이 셀카를 공개했다.구준엽은 12일 자신의 인스타그램에 "I’m Ready To Go To WDF!! Are U Ready?"라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 구준엽의 모습이 담겼다. 그는 선글라스와 모자를 착용해 패션 피플의 면모를 가감 없이 자랑하고 있다.구준엽은 이날 오후 서울 송파구 잠실종합운동장 보조경기장에서 열리는 2022 월드 디제이 페스티벌에 참여한다.한편 구준엽은 20년 전 연인 사이였던 서희원과 올해 3월 결혼을 발표했다. 두 사람은 결혼식을 올리지 않고 한국과 대만에서 혼인신고를 마쳤다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr