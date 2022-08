방탄소년단 정국 고막 '황홀'+심장 '몽글' 자작곡 'My You' 영상 유튜브 2000만뷰 돌파

방탄소년단(BTS) 정국의 자작곡 'My You'(마이 유)가 유튜브 조회수 2000만을 돌파하며 뜨거운 인기 질주를 이어가고 있다.정국이 6월 13일 0시 방탄소년단 공식 유튜브 채널 '방탄티비'(BANGTANTV)를 통해 'My You by Jung Kook #2022BTSFESTA'라는 제목으로 공개한 'My You' 영상이 2000만 뷰를 넘어섰다.'My You' 영상은 공개 약 2개월도 채 되지 않아 조회수 2000만을 기록했다.'My You' 는 정국이 프로듀싱 및 작사, 작곡에 참여한 자작곡으로 팬들을 위해 만든 헌정곡이기도 하다.'My You'는 기타 선율이 녹아있는 잔잔한 멜로디에 정국의 뛰어난 가창력이 돋보이는 감미로운 팝 보컬이 어우러져 고막에 황홀감을 선사한다.또 정국의 빛나는 햇살같이 온화한 음색과 멜팅한 꿀 보이스로 심장이 몽글 몽글해지는 감성을 한껏 자극하며 짙은 울림을 안겼다.정국은 포근하고 달달한 가사 하나하나를 마치 말을 하듯이 노래를 부르며 설레임을 유발시켰다.특히 정국은 지난해 생일을 맞이해 진행한 개인 방송 등에서 얻은 아미들의 메시지도 'My You' 가사에 녹여 팬들의 감동을 더욱 배가 시켰다.이와 함께 아기자기한 아이디어가 녹아있는 귀엽고 앙증 맞은 영상미와 예쁜 손글씨, 손으로 그린 듯한 일러스트 등 재미를 비롯해 흥미도 더했다.앞서 'My You' 영상은 13일 기준, 1일 875만 이상 스트리밍, 192만 이상 좋아요를 얻으며 24시간 전세계 유튜브에서 가장 많이 본 동영상 1위에 올랐다.13일 'My You'가 유튜브 53개국에서 트렌딩되며 전세계 인기 뮤직비디오 2위와 12일 기준(현지 시간) 미국 인기 동영상 1위에 오르는 등 초강력 글로벌 인기를 자랑했다.공개 하루 만인 14일 조회수 1000만을 달성했고 16일 1190만을 넘어서는 폭발적인 인기를 보여줬다.'My You' 영상은 15일, 16일 2일 동안 유튜브 인기 급상승 음악 5위에도 이름을 올렸다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr