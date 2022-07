방탄소년단 정국, 한국 가수 '최초'·'유일' 美빌보드 필리핀 차트 '4주 연속' 1위

방탄소년단(BTS) 정국이 빌보드 필리핀 차트에서 한국 가수 '유일무이'한 신기록을 달성했다.미국 빌보드가 발표한 최신 차트(7월 30일 자)에 따르면, 정국과 찰리 푸스의 협업곡 'Left and Right'(레프트 앤드 라이트)는 필리핀 송 차트 1위를 차지했다.앞서 'Left and Right'는 7월 9일 자 빌보드 필리핀 송 차트 첫 1위에 이어 '4주 연속' 1위에 오르며 압도적인 현지 음원 인기를 과시했다.특히 정국은 빌보드 필리핀 송 차트에 한국 가수 '최초'이자 '유일'하게 '4주 연속' 1위로 이름을 올리는 위업을 이뤘다.'Left and Right'는 빌보드 필리핀 차트 외에도 30일(한국 시간) 애플 뮤직에서 필리핀 애플 뮤직 차트 톱 100과 마닐라 톱 25에 '36일 연속' 1위로 랭크되는 막강한 음원 파워를 보여주고 있다.또 발매 이후 스포티파이의 필리핀 톱 송 일간 차트에 총 32일 동안 1위에 올랐고, 필리핀 톱 송 주간 차트에서 5주 연속 1위를 차지하기도 했다.27일(한국 시간)에는 아이튠즈의 필리핀 아이튠즈 톱 송 차트에 'Left and Right' 1위, 'Left and Right'[인스트루멘톨] 4위까지 상위권을 장악하는 등 현지에서 강력한 음원 인기를 톡톡히 보여주고 있다.최근 틱톡에서는 'Left and Right'의 댄스 챌린지가 필리핀 셀럽들 사이 뜨거운 열풍을 불러 일으키며 인기를 입증했다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr