갈소원 /사진=갈소원 인스타그램

갈소원 /사진=갈소원 인스타그램

배우 갈소원이 남다른 댄스 실력을 자랑했다.갈소원은 지난 23일 자신의 인스타그램에 동영상 두 개를 게재했다. 공개된 영상 속 갈소원은 방학식 장기 자랑 무대를 통해 댄스 실력을 선보이고 있다.갈소원은 블랙핑크의 'How You Like That'에 맞춰 댄스 실력을 뽐내고 있다. 올 블랙 의상에 운동화를 신은 그는 딱딱 맞는 동작을 선보였다.'7번방의 선물' 예승이에서 훌쩍 큰 모습으로 남다른 댄스 실력을 자랑해 시선을 집중시킨다. 또한 갈소원은 여유롭게 미소를 잃지 않으며 칼군무를 보여줬다.한편 갈소원은 현재 방영 중인 드라마 '클리닝 업'에 출연 중이다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr